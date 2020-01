Le Super Bowl de Miami, une histoire complète

Les 49ers de San Francisco sont de retour dans le Super Bowl au Hard Rock Stadium, sur le même site de leur dernier championnat il y a un quart de siècle. Cela fait partie de la riche histoire du plus grand match de football à Miami.

Il y a vingt-cinq ans, le 29 janvier 1995, les 49ers ont écrasé les Chargers de San Diego pour devenir la première équipe à remporter cinq Super Bowls, le tout sur une période de 14 ans qui a défini la grandeur de la NFL avant Bill Belichick et Tom Brady fait équipe en Nouvelle-Angleterre.

L’un des autres championnats des 49ers a également eu lieu à Miami: le Super Bowl XXIII. C’était la première fois que Miami organisait le match au Joe Robbie Stadium, après que les cinq précédents aient été à l’Orange Bowl.

Le dernier Super Bowl des Kansas City Chiefs a eu lieu il y a 50 ans à la Nouvelle-Orléans, le seul Super Bowl en quatre ans qui n’était pas à Miami. La Nouvelle-Orléans a accueilli 10 Super Bowls, mais 11 ont été à Miami, ou, plus techniquement, dans la région de Miami, car le Hard Rock Stadium est situé dans les jardins de Miami adjacents.

Cette année sera le sixième Super Bowl sur le site, et à juste titre pour l’événement le plus sportif du monde, sous son cinquième nom de stade différent:

Stade Joe Robbie (1989, 1995)

Stade du joueur professionnel (1999)

Stade des dauphins (2007)

Stade Sun Life (2010)

Stade Hard Rock (2020)

Avec près de 19% de tous les Super Bowls à Miami, il est naturel que la ville ait vu sa part de moments de football mémorables. Voici les plus remarquables des Miami Super Bowls à ce jour.

Super Bowl III: Jets 16, Colts 7

Lorsque les 49ers ont frappé les Chargers dans le Super Bowl XXIX, c’était prévu. San Francisco a été favorisée par 18,5 points, le plus grand écart de l’histoire du jeu. Le seul point d’écart, même serré, était les Baltimore Colts favorisés par 18 sur les Jets de New York dans le Super Bowl III, également à Miami. Ce match, à partir de janvier 1969, a vraiment mis le Super Bowl sur la carte, grâce à une garantie du quart-arrière des Jets Joe Namath.

“Je monte sur le podium et un gars au fond de la salle dit:” Hé Namath, nous allons te botter tu sais quoi “”, se souvient Namath. “C’était juste,” j’ai entendu ça toute la semaine. J’ai des nouvelles pour toi, mon pote. Nous allons gagner le match, je le garantis. »»

Namath a minimisé sa garantie comme une réponse désinvolte à un chahuteur, mais cela correspondait au ton de ce que Namath a dit toute la semaine avant le match, bien que ce ne soit pas sans le mot «garantie» qui a créé la légende.

Les Jets ont gagné, 16-7, remplissant la promesse de Namath tout en légitimant davantage l’AFL deux saisons avant que les deux ligues ne fusionnent dans ce qui allait devenir la NFL moderne.

Super Bowl V: Colts 16, Cowboys 13

À peine deux ans après avoir représenté la NFL au Super Bowl, les Colts étaient maintenant dans l’AFC lors de la première saison de la fusion. Les Colts ont remporté un match serré, mais bâclé, contre les Cowboys de Dallas, 16-13, sur un panier avec neuf secondes à jouer par Jim O’Brien. C’était le premier des sept Super Bowls avec un score de départ dans la dernière minute ou en prolongation. Les deux premiers de ces matchs ont eu lieu à Miami, avec la victoire des 49ers au Super Bowl XXIII.

Bien que Baltimore ait remporté le Super Bowl V, le secondeur de Dallas Chuck Howley a remporté les honneurs du MVP du Super Bowl, le seul joueur d’une équipe perdante à remporter le prix.

Super Bowl XIII: Steelers 35, Cowboys 31

Les Steelers et Cowboys de Pittsburgh se sont à nouveau rencontrés en 1979, une revanche de leur Super Bowl trois ans plus tôt, également à Miami. Les deux matchs ont été serrés au quatrième quart jusqu’à ce que Pittsburgh se retire. Mais celui-ci était plus une fusillade, le premier de seulement trois Super Bowls à présenter les deux équipes marquant au moins 30 points.

Le jeu clé a eu lieu dans les dernières minutes du troisième quart-temps, avec sept points de retard sur Dallas. En troisième et -3 de la ligne des 10 yards, Roger Staubach a trouvé Jackie Smith grand ouvert dans la zone des buts, seulement pour que l’extrémité serrée baisse le score de égalité potentiel.

“Bénissez son cœur, il doit être l’homme le plus malade d’Amérique”, a déclaré Verne Lundquist lors de l’appel radio des Cowboys.

Dallas s’est contenté d’un field goal au lieu d’un touché, ce qui semble important puisqu’ils n’ont perdu que par quatre points.

Super Bowl XXIII: 49ers 20, Bengals 16

Jerry Rice a trois des neuf meilleurs matchs de réception de verges de l’histoire du Super Bowl, et deux de ceux qui se sont produits à Miami. Le premier est venu en 1989, contre les Bengals de Cincinnati dans le Super Bowl XXIII. Rice a capté 11 passes pour un record du Super Bowl de 215 verges et un touché.

Rice était tellement au centre de la défense de Cincinnati qu’il était essentiellement un leurre sur le jeu décisif, une passe de touché de 10 verges zippée par Joe Montana à John Taylor avec 34 secondes à jouer pour assurer la victoire par derrière. Rice est toujours repartie avec le Super Bowl MVP Award.

Six ans plus tard, Rice a capturé trois des six passes de touché record de Steve Young dans le Super Bowl XXIX, égalant un record de réception qui est toujours valable. Il a capté 10 passes pour 149 verges contre les Chargers, ce qui n’était étonnamment même pas son meilleur Super Bowl au Joe Robbie Stadium.

Super Bowl XXIX: 49ers 49, Chargers 26

Steve Young était à l’apogée de ses pouvoirs au cours de la saison 1994, menant la ligue avec 35 passes de touché et un record alors de 112,8. L’efficacité était le nom du jeu de Young, et cette année-là, il est devenu le premier quart-arrière à compléter 70% de ses passes avec au moins 400 tentatives de passes.

Young a remporté deux championnats précédents avec les 49ers, mais en tant que remplaçant de Joe Montana. Maintenant dans sa quatrième saison en tant que partant de San Francisco, Young a finalement dépassé les Cowboys de Dallas dans le match de championnat NFC, vengeant les pertes en séries éliminatoires contre Dallas au cours des deux années précédentes. Contre San Diego, Young était sublime, lançant six passes de touché qui restent inégalées dans l’histoire du Super Bowl.

“Quelqu’un enlève le singe de mon dos, s’il vous plaît”, a imploré en plaisantant Young ses coéquipiers sur la touche dans les dernières minutes du match.

Super Bowl XXXIII: Broncos 34, Falcons 19

Bien que ce match entre les Broncos de Denver et les Falcons d’Atlanta ait été certainement mémorable pour les sept tentatives de buts marqués (bien que les deux équipes se soient combinées pour n’en faire que quatre), vous vous souviendrez peut-être du match final de John Elway.

Elway a complètement retourné le script sur son héritage personnel au cours de ses deux dernières saisons. Il se dirigeait vers le Temple de la renommée de toute façon, mais avant 1997, il n’avait pas de championnats et trois défaites au Super Bowl, dont aucune n’était particulièrement proche. Les Broncos ont ensuite remporté deux Super Bowls lors des deux dernières saisons d’Elway. Elway a lancé 336 verges dans une performance de MVP contre Atlanta, battant son ancien entraîneur Dan Reeves – avec qui lui et les Broncos ont perdu trois Super Bowls – dans le processus.

C’était une véritable fin de livre de contes.

Miami nous a donné une pléthore de Super Bowls mémorables, mais nous en attendions un autre. Cinq des six premiers Super Bowls de Miami étaient proches, décidés par un seul chiffre. Mais à partir de cette domination Young / Rice en 1995, les quatre derniers Super Bowls de Miami ont été des éruptions, avec une marge de victoire moyenne de 16 points.

L’AFC a remporté six des 10 Super Bowls précédents à Miami, mais les 49ers ont deux des quatre victoires NFC.

L’histoire des Super Bowls de Miami

super Bowl



Année



Résultat



Stade













super Bowl



Année



Résultat



Stade















II



1968



Packers 33, Raiders 14



Bol orange











III



1969



Jets 16, Colts 7



Bol orange











V



1971



Colts 16, Cowboys 13



Bol orange











X



1976



Steelers 21, Cowboys 17



Bol orange











XIII



1979



Steelers 35, Cowboys 31



Bol orange











XXIII



1989



49ers 20, Bengals 16



Stade Joe Robbie *











XXIX



1995



49ers 49, chargeurs 26



Stade Joe Robbie *











XXXIII



1999



Broncos 34, Falcons 19



Stade Pro Player *











XLI



2007



Colts 29, ours 17



Stade des dauphins *











XLIV



2010



Saints 31, Colts 17



Stade Sun Life *











LIV



2020



49ers contre chefs



Stade Hard Rock *

















* même stade, noms différents

Cela fait 10 ans depuis le dernier Super Bowl à Miami, correspondant à la plus longue sécheresse de la ville. La dernière fois que Miami a dû attendre si longtemps, nous avons vu les 49ers et les Bengals nous offrir un classique. Peut-être que les 49ers et les Chiefs peuvent également nous offrir un match passionnant ce dimanche dans le sud de la Floride.