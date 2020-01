Le Super Bowl est un Smorgasbord d’excellence de football

Quand ils s’affronteront dimanche, Patrick Mahomes et Jimmy Garoppolo auront un pourcentage de victoires combiné plus élevé que n’importe quel duo quart-arrière partant de l’histoire du Super Bowl. Ils se sont combinés pour remporter 79,4% de leurs matchs, ce qui ne veut pas dire qu’ils sont la meilleure paire de passeurs de l’histoire, mais c’est instructif: ils ont chacun été placés dans des situations gagnantes, avec des appelants de jeu d’élite et des lancements de soutien solides, et devenir les meilleures versions d’eux-mêmes. Cela signifie des choses radicalement différentes pour chacun d’eux: la meilleure version de Mahomes signifie être le meilleur passeur de football; dans le cas de Garoppolo, cela signifie ne pas essayer de faire quelque chose de sauvage tout en étant solide. Les victoires de quart-arrière ne sont pas une statistique, mais vous pouvez en apprendre beaucoup de toute façon.

Voici quelques autres choses à savoir sur le match entre les Chiefs et les 49ers: Mahomes a la meilleure course d’après-saison jamais suivie par Pro Football Focus. L’ailier rapproché de San Francisco, George Kittle, selon le même service, est le joueur le mieux classé du football. Les joueurs et les entraîneurs à la hauteur de leurs talents sont répartis sur les deux lignes de touche. C’est la perfection d’ensemble. Pensez à Knives Out, sauf qu’au lieu de gros pulls, il y a beaucoup de chemises hawaïennes. Kittle est certainement le meilleur fin serré du football, et le deuxième meilleur est sur les Chiefs, Travis Kelce. Les entraîneurs-chefs Andy Reid et Kyle Shanahan sont deux des meilleurs joueurs de football moderne. Il y a des dizaines de ces affrontements cachés dans le match de dimanche. Empilez-les tous – et incluez le talent de chaque équipe le long des lignes offensives et défensives et dans le secondaire – et vous avez un excellent match de football. C’est pourquoi la ligne de paris a commencé à un moment donné. Il n’y a eu qu’un seul Super Bowl depuis 1983 avec un écart d’un point: les Patriots et les Seahawks en 2015. (Ce qui, si vous l’avez manqué, s’est avéré être un match réputé serré.)

Pour les fans de football hardcore, ce jeu est le paradis. C’est aussi le paradis des décontractés. Il présente un tas de personnes célèbres qui font bien les choses et qui sont mises en position de continuer à bien faire ces mêmes choses par des personnes également célèbres. Mahomes, Garoppolo, Reid, Shanahan, Kittle, Richard Sherman — ce sera du bon football. C’est le premier Super Bowl depuis 2016 à ne pas présenter les Patriots, les chouchous narratifs du sport, et ça ira. Si vous aimez les récits, vous les aurez; si vous ne le faites pas, les mêmes ingrédients qui créent les récits créent également un football divertissant. Reid est un descendant de l’arbre d’entraîneur Bill Walsh – Mike Holmgren. Kyle Shanahan fait partie de l’arbre de coaching lancé par son père, Mike Shanahan, dont les branches touchent l’arbre Walsh au fil des années de Mike Shanahan en tant que coordinateur offensif à San Francisco sous George Seifert. Bien sûr, l’arbre de coaching Walsh qui a conduit à Reid est né à San Francisco. Les schémas offensifs employés par ces deux équipes sont très différents, mais chacun est un reflet direct de leur passé: ancré dans la tradition mais mis à jour, réécrit et perfectionné pour l’ère moderne.

Il y a le joueur de ligne défensive 49ers Frank Clark contre Dee Ford, le lanceur de passes qu’il a remplacé à Kansas City, et nervuré la semaine dernière. Le fan des chefs Paul Rudd sera probablement là. C’est parfait. Les 49ers ont les stars Nick Bosa et Arik Armstead sur leur ligne défensive. Les Chiefs ont l’un des meilleurs plaqués offensifs du football à Mitchell Schwartz. Les Chiefs ont le joueur de ligne défensif vedette Chris Jones, ainsi que le vétéran Terrell Suggs, qui est là pour vous rappeler, toutes les 20 minutes environ, que Terrell Suggs fait partie des Chiefs. Les entraîneurs ne peuvent pas garantir des feux d’artifice – qui proviennent principalement des joueurs – mais ils peuvent mettre leurs équipes sur le terrain avec de mauvais plans de match. Reid et Shanahan ne le feront pas. C’est pourquoi Mahomes, Tyreek Hill, Kittle et Deebo Samuel vont passer devant les gens, les traverser, ou une combinaison des deux dans ce jeu.

Malgré un jeu de passes capable, le plan de jeu de Shanahan dans le jeu de titre NFC prévoyait huit passes et 42 points. Il a dit qu’il l’avait fait parce que «cela fonctionnait». Raheem Mostert avait 158 ​​verges au sol après le contact, le plus grand nombre de reculs dans un match éliminatoire depuis 2006. Les chefs défenseurs combinés pour 52 verges au total dans leur victoire au match pour le titre de l’AFC, malgré infirmière une avance pour toute la seconde moitié. Ce n’est pas un test décisif de la course contre la passe – Garoppolo a lancé le ballon plus de 30 fois en sept matchs cette saison – mais plutôt une preuve supplémentaire que ces entraîneurs sont flexibles et intelligents et savent comment planifier le jeu pour les adversaires. Un clip de Shanahan est devenu viral cette semaine à partir de son temps en tant que coordinateur de l’offensive des Browns en 2014. Dans la vidéo, Shanahan rejette timidement la demande de l’entraîneur-chef Mike Pettine de courir le ballon avant d’appeler un jeu de passes pour le touché:

Avec une bataille de Kyle Shanahan contre Mike Pettine dimanche, quel super clip.

✅ Mike Pettine essaie de dire à Kyle Shanahan comment appeler

✅ Kyle regarde fixement

✅ Kyle appelle le contraire pour un TD

✅ Johnny Manziel prétend qu'il est le meilleur joueur de jeu vivant

– Warren Sharp (@SharpFootball) 17 janvier 2020

En parlant de vidéos virales en marge, voici Shanahan prédisant correctement à un arbitre un snap préalable que Kittle se tiendra sur le jeu qui s'ensuit, et gagnant son équipe un drapeau de pénalité:

Fait intéressant, les Chiefs mènent le sport dans les pénalités de maintien défensif, alors Shanahan recommencera probablement.

Reid ne devient pas viral aussi souvent, mais il est toujours un sacré entraîneur. Cette semaine, on a demandé à Reid comment il pouvait encore innover pendant deux décennies dans sa carrière d’entraîneur-chef. La réponse, a-t-il dit, jouait sur les points forts de ses joueurs. Cela signifie s’adapter aux joueurs qui entrent dans la ligue, qui jouent une forme de football différente et basée sur la propagation. «Ces enfants sortent de l’université et, offensivement, lancent le ballon comme un fou et nous l’utilisons dans toutes les formations qui leur sont familières.» Cela peut sembler très basique – et l’enfer, la plupart des entraîneurs diraient cela – mais Reid l’a vécu. Personne n’a innové les délits de la NFL au cours des deux dernières décennies plus que lui. Statistiquement, Mahomes a l’une des plus grandes courses de l’histoire des séries éliminatoires, et c’est parce que son mariage avec Reid est à peu près parfait.

Le match d’échecs s’étend au-delà de l’expertise de Reid et Shanahan pour jouer le coordinateur défensif des 49ers Robert Saleh contre Mahomes. Le MVP 2018 complète 74% de ses passes contre une couverture de zone, et les 49ers courent principalement en zone. Ces équipes ne sont pas exactement des images miroir les unes des autres – elles jouent des styles différents – mais elles ont tellement de points communs qu’il y a probablement des leçons à tirer de chacune d’elles. Les deux ont des entraîneurs avec beaucoup d’influence du côté du personnel et sont jumelés à des directeurs généraux intelligents qui exécutent leur vision: Brett Veach à Kansas City et John Lynch à San Francisco. Chaque équipe a bien construit son alignement, se mélangeant à des hors-concours avec des vétérans du deuxième contrat, ce qui signifie des ajouts d’agent libre comme Sherman à San Francisco et Tyrann Mathieu à Kansas City. Sherman a été l’un des meilleurs arrières défensifs de tout le football cette année, et Mathieu a joué à un niveau d’élite récemment:

C'est pourquoi j'aime tant Tyrann Mathieu. Il est plus intelligent que vous tous

Couverture homme. 2e descente. TEN veut exécuter ce petit jeu de sélection

Tyrann, sachant cela, donne à Ward suffisamment d’espace pour courir avec l’inclinaison

Avec la lecture à chaud couverte, Tannehill forcée de la jeter # toosmart pic.twitter.com/DG23nCe222

– Nate Christensen (@ natech479) 21 janvier 2020

Encore une fois, les lignes de passage ne sont pas toutes claires: Mahomes, lors de son contrat de recrue, a fait 5 millions de dollars contre le plafond cette année, 334e plus élevé dans la NFL. Garoppolo est à égalité au cinquième rang des joueurs de football les mieux payés. Les Chiefs n’ont pas choisi au premier tour depuis 2017 après avoir échangé contre Mahomes et échangé contre Clark. Les 49ers se sont classés parmi les 10 premiers de chacune des quatre dernières années. Si vous cherchez des leçons de team-building de ce jeu, il y en a une simple: il y a beaucoup de façons de gagner des matchs de football si vous êtes intelligent. Ces deux équipes l’ont fait. Ce ne sont pas les mêmes mais ils sont tous les deux géniaux. Ce jeu a également de bonnes chances d’être.

