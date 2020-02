Le Super Bowl Streaker Kelly Kay fait une révélation surprenante

La star du Super Bowl Kelly Kay a fait une révélation surprenante cette semaine.

Pourquoi a-t-elle couru sur le terrain pendant le Super Bowl 54? Parce qu’elle le voulait.

C’est la réponse que Kelly Kay a donnée après sa libération de prison.

Dimanche soir dernier, lorsque les chefs de Kansas City ont affronté les 49ers de San Francisco, la mannequin Instagram Kelly Kay s’est précipitée sur le terrain et a été arrêtée.

Ce faisant, elle s’est beaucoup exposée à des observateurs attentifs.

En fin de compte, la jeune femme de 27 ans a obtenu une accusation d’intrusion pour ses problèmes.

S’adressant aux médias après coup, elle a dit sans détour qu’elle avait fait ce qu’elle avait fait simplement parce qu’elle en avait envie.

«Je vivais juste ma meilleure vie», a-t-elle déclaré.

Kelly compte actuellement plus de 300 000 abonnés sur Instagram, et ce nombre augmente de plus en plus de jour en jour.

La cascade aurait été mise en place par Vitaly Uncensored, un site géré par le farceur viral Vitaly Zdorovetskiy.

“Faites ce que vous voulez, quand vous voulez, la vie est trop courte pour avoir des regrets”, a-t-elle posté sur Instagram, avec une copie de son mugshot.

