Le super-sub Jason Cummings inspire le remarquable retour de Shrewsbury contre Liverpool au quatrième tour de la FA Cup

Le remplaçant Jason Cummings a marqué deux fois alors que League One Shrewsbury s’est battu de deux buts pour faire match nul 2-2 à domicile contre Liverpool, leader de la Premier League, lors de leur quatrième match de la FA Cup.

Cummings a marqué deux fois en 10 minutes de deuxième mi-temps, arrachant presque un vainqueur du temps supplémentaire, pour donner à son équipe un voyage de rêve à Anfield et donner au manager des Reds Jurgen Klopp la rediffusion qu’il redoutait – et potentiellement ruiner leurs plans pour leur pause de mi-saison le mois prochain.

Jason Cummings (à gauche) était le sauveur de Shrewsbury

Cela n’a pas du tout impressionné Klopp d’avoir un autre match pour s’inscrire dans ce qui a déjà été un calendrier chargé, d’autant plus qu’il était si inutile d’avoir été en avance grâce à la deuxième frappe de Curtis Jones en FA Cup dans les matchs successifs et un but de Donald Love.

Tel était son désir de régler la cravate qu’il a appelée Mohamed Salah et Roberto Firmino sur un banc solide dans les 10 dernières minutes, mais ils ont eu peu d’impact car l’élan était entièrement avec les hôtes, qui auraient facilement pu en retirer un des chocs de la compétition.

Klopp a effectué 11 changements après la victoire de jeudi en Premier League contre les Wolves, mais a nommé les premiers coéquipiers Dejan Lovren et Joel Matip, revenant de blessure, aux côtés de Fabinho, Takumi Minamino et Divock Origi, ce qui en fait une équipe plus forte que celle qui a éliminé Everton lors de la précédente rond.

Mais malgré la présence de ces joueurs plus expérimentés, ce sont les deux stars de la victoire sur les Toffees qui ont continué à saisir toutes les opportunités qui leur étaient offertes par Klopp.

Curtis Jones a marqué le premier but de Liverpool

Pedro Chirivella, qui a impressionné au milieu du terrain la dernière fois, a joué le ballon incisif dans le canal intérieur gauche pour que Jones passe négligemment Max O’Leary, devenant le premier adolescent à marquer des apparitions consécutives pour le club depuis Raheem Sterling en Avril 2014.

Le jeune homme de 18 ans a une confiance en soi à la limite du prétentieux, mais cela ne signifie pas qu’il n’est pas prêt à travailler dur et quelques instants après son but, il retournait dans sa propre zone de pénalité pour déposséder Callum Lang.

Mais son meilleur travail se fait à l’autre bout et il a ensuite sauté dans le tiers offensif pour lancer un tir du pied gauche large.

Minamino, trouvant toujours ses pieds après son déménagement en janvier du RB Salzburg, avait deux chances pour un premier but de confiance, mais a raté de peu un centre de Neco Williams, puis s’est emparé du licenciement d’Origi et a volé en ballon.

Adrian était un homme occupé dans le but de Liverpool

Mais au lieu que les visiteurs reprennent leur avantage, les hôtes, qui ont perdu le capitaine Ollie Norburn à la suite d’une blessure au milieu de la mi-temps, ont eu la chance de marquer alors qu’ils commençaient à récupérer la bataille du milieu de terrain.

Fabinho, à seulement sa troisième apparition après un mois avec une blessure à la cheville, a montré sa rouille en donnant trop souvent le ballon et Shrewsbury aurait dû capitaliser.

Shaun Whalley, éliminé, a été refusé par le pied tendu du gardien Adrian, puis a également tiré largement tandis que Fabinho accordait inutilement un corner en première mi-temps.Le défenseur Aaron Pierre s’est retrouvé au-delà de la ligne arrière de Liverpool depuis la panne, mais le ballon ne tombe pas assez rapidement pour lui permettre de tirer correctement.

Ils devaient regretter ces occasions manquées, car dans les 28 secondes suivant le début de la seconde mi-temps, ils étaient 2-0 lorsque Love, sans aucune pression, a tenté de tourner le centre de Williams derrière mais a trouvé le mauvais côté du poteau.

Une perte de possession supplémentaire inutile, d’abord de Chirivella puis de Matip, a donné à Shrewsbury deux autres chances alors qu’Adrian a effectué un arrêt du bout des doigts pour refuser Lang dans l’espace à droite et Josh Laurent a tiré à large.

Mais finalement, ils ont été annulés à la 65e minute lorsque Yasser Larouci a été jugé pour avoir commis une faute à l’intérieur de la zone alors qu’il se précipitait pour défier Laurent et Cummings envoya Adrian dans le mauvais sens.

Liverpool n’a pas répondu – en fait, ils ont été plus secoués – et, lorsque Lovren a mal évalué une longue balle en avant, Cummings a capitalisé pour tirer un tir à l’intérieur du poteau.

La vue de Salah et Firmino à venir dans les 10 dernières minutes a tout dit sur le désespoir de la situation des visiteurs et le désir de Klopp d’éviter une rediffusion, et Cummings a presque exaucé ce souhait mais s’est dirigé.

