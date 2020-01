Le superbe coup du chapeau d’Erling Haaland sur les débuts du Borussia Dortmund, le geste réconfortant de Conor McGregor, Roy Hodgson sur Pep Guardiola et d’autres choses que nous avons adorées

Liverpool a remporté 13 victoires de Premier League d’affilée en prolongeant son avance à 16 points en haut du tableau, Manchester City a été refusé à la mort par Crystal Palace et Chelsea a reçu un coup écœurant à Newcastle.

Mais il s’est passé beaucoup plus ce week-end et c’est ce qui a attiré l’attention de talkSPORT.com.

Haaland occupe le devant de la scène

Erling Haaland, l’homme de 17 millions de livres du Borussia Dortmund, a fait la une des journaux lors de ses débuts au Borussia Dortmund avec un superbe coup du chapeau de 23 minutes.

Le joueur de 19 ans a commencé sur le banc pour sa nouvelle équipe, mais a été présenté à 56 minutes avec les géants de la Bundesliga derrière Augsburg 3-1 sur la route.

Le Norvégien n’a mis que trois minutes pour ouvrir son compte, rentrant superbement le ballon après un somptueux ballon de Jadon Sancho.

Erling Braut Håland a été remplacé par Dortmund perdant 3-1…

Vingt minutes plus tard, il a terminé son tour du chapeau et ils ont gagné 5-3 😳

Oh ouais, et c'était ses débuts 🔥

L’international anglais Sancho a ensuite ramené le niveau de Dortmund à peine deux minutes plus tard, avant que Haaland ne termine le revirement lorsqu’il a profité du bon travail de Thorgan Hazard pour doubler son décompte avec une simple finition.

Et le Norvégien a assuré qu’il ramènerait le ballon du match lors d’une journée mémorable pour lui et sa famille à 11 minutes du temps, quand il a rentré à la maison une frappe du pied gauche après avoir reçu le ballon de Marco Reus.

Travail en équipe

Le Real Madrid avait un héros improbable dans le milieu de terrain défensif Casemiro alors qu’il devançait Séville lors d’une victoire 2-1 samedi soir.

Le milieu de terrain défensif a marqué un doublé en deuxième mi-temps pour les hommes de Zinedine Zidane au Bernabeu, mais c’est la passe décisive de son premier but qui a fait la une des journaux dans la capitale espagnole.

Une somptueuse roue arrière de son coéquipier Luka Jovic a atterri juste aux pieds de Casemiro, qui a fendu le ballon devant le Tomas Vaclik venant en sens inverse à l’intérieur de la surface de réparation.

. ou concédants de licence

Casemiro demande à la foule du Real Madrid de reconnaître les efforts de Luka Jovic après sa superbe assistance dans la victoire 2-1 sur Séville

Une œuvre d’art de Luka Jovic

– complètement surpris les nombreux défenseurs avec cette passe

– un passage très précis bien qu’il s’agisse d’une roue arrière

Luka Jovic et sa première passe décisive pour le Real Madrid!

pic.twitter.com/Iw3Lj4fZBf

Le Brésilien s’est ensuite tourné vers la foule locale et leur a demandé d’applaudir Jovic pour son incroyable talent lors de la rencontre en Liga.

Le jeune attaquant avait eu du mal à entrer dans le match en première mi-temps avec la défense de Séville le marquant étroitement et lui laissant peu de marge de manœuvre.

Il a été récompensé pour sa persévérance dans la seconde moitié et a joué un rôle essentiel dans le Real venant de l’arrière pour sauver une victoire inestimable dans leur tentative de remporter un 34e titre de champion.

S’exprimant après le match, Casemiro avait ceci à dire à propos du joueur de 22 ans ci-dessous:

Tout comme Casemiro, merci Jović.

Il s’adapte toujours, c’était la première fois qu’il obtenait trois départs consécutifs, il était très bon, s’améliorant à chaque match. Non seulement ce fut une aide incroyable, mais ce fut un moment qui a changé le match en notre faveur.

Continuez à travailler, vos jours arrivent!

Réponse

Le patron de Crystal Palace, Roy Hodgson, était le plus contrarié quand on lui a demandé ce qu’il pourrait apprendre de Pep Guardiola avant le voyage de son équipe à Manchester City samedi après-midi.

Guardiola a été une force révolutionnaire dans le football anglais, remportant des titres de Premier League successifs avec City, et les menant à un triplé national sans précédent au cours du dernier mandat.

Cependant, Hodgson est également un manager avec une masse d’expérience à son actif – 45 ans pour être précis – et a connu beaucoup de succès en pirogue pendant cette période.

Il est également l’un des rares managers à avoir pris le dessus sur l’Espagnol. Le match nul 2-2 de samedi a fait suite à une victoire 3-2 la saison dernière alors que les Eagles étaient également responsables de l’arrêt de la série de victoires consécutives de la campagne des Centurions.

Et dans la préparation du jeu, beaucoup de discussions ont porté sur les âges respectifs des deux entraîneurs, Guardiola lui a demandé s’il pouvait se voir dans l’abri à 72 ans.

“Je pense que lorsque vous vous entraînez toujours à 72 ans, ça doit être ennuyeux à la maison”, a déclaré Guardiola.

“Je suis toujours un peu ennuyé quand vous avez 72 ans avec 45 ans de coaching et on vous demande ce que vous pouvez apprendre des autres entraîneurs et managers.” 👊

Roy Hodgson n'était pas content quand on lui a demandé ce qu'il pouvait apprendre de Pep Guardiola.

Vendredi, après avoir répondu qu’il n’avait rien à apprendre, le manager du Palace en a profité pour émettre sa réponse préférée après un résultat encourageant sur la route.

«Je suis ennuyé avec moi-même d’hier parce que je suis toujours un peu ennuyé quand vous avez 72 ans avec 45 ans de coaching et on vous demande ce que vous pouvez apprendre des autres entraîneurs et managers – pas que je leur manque de respect et pas que Je ne pense pas qu’ils font un excellent travail », a-t-il déclaré.

«Du jour au lendemain, j’ai trouvé la réponse parfaite; J’aurais dû dire “perdre”. “

Chic

Conor McGregor a infligé un coup de grâce dévastateur de 40 secondes à Donald Cerrone alors que l’Irlandais faisait un retour triomphal dans l’Octogone tôt dimanche matin.

The Notorious ’, combattant pour la première fois en 15 mois à l’UFC 246, a ensanglanté le nez de Cerrone dans les premières secondes de leur combat de poids welter avec quelques frappes d’épaule peu orthodoxes.

Et après avoir fait l’affaire à Las Vegas, il a pris le temps de consoler la grand-mère du vétéran dans un geste réconfortant.

Le joueur de 31 ans a maintenant les yeux sur le fait de rester dans la division des poids mi-moyens pour combattre Jorge Masvidal et l’actuel champion de la division Kamaru Usman.

Lors de sa conférence de presse post-UFC 246, McGregor a déclaré: «Je suis plus que prêt. J’aime cette division.

.

Ce fut une nuit émotionnelle pour McGregor à son retour, qui s’est terminée en seulement 40 secondes

“Je ne pense pas qu’ils soient heureux. D’accord, ils sont un peu plus gros mais je pense que Donald [Cerrone] est plus grand que Jorge [Masvidal], il a une victoire sur Donald.

“Je ne sais pas ce que Dana [White] disait. J’aimerais les voir sur la balance ce soir et voir où ils en sont.

“En fin de compte, nous devons peser 170 et je me sens bien à 170. Usman est assez petit – il est quoi? 5ft 8in.

«Je suis plus que prêt pour cette division. Je suis ici à cette division. Je détiens maintenant quelques belles victoires dans cette division. On verra ce qu’il se passe.”

Quel mulet

Tim Elliott a rencontré Askar Askarov sur la carte préliminaire à l’UFC dans la division des poids mouches et cela s’est avéré être l’un des concours les plus fascinants de la nuit.

Askarov a gagné avec une décision majoritaire, mais Elliott – et son mulet – était la star de l’émission.

L’Américain a marché à plusieurs reprises sur les coups de poing d’Askarov, invitant le Russe à s’ouvrir à lui et, lors de la première manche, il a tiré un gros coup pour ses ennuis.

Il a semblé assommer Elliott – brièvement – mais le poids mouche né au Kansas a réussi à s’en sortir et à continuer à se battre.

Pas mal à voir, non? Ses jambes fléchissent et sa tête plonge comme s’il était sorti, mais il retrouve son sang-froid en une fraction de seconde.

Malgré sa perte, personne ne peut douter de la ténacité de l’homme la nuit.

Grand accueil

Qui allez-vous appeler? … Alan Pardew apparemment.

Les fans d’ADO Den Haag ont dévoilé une superbe bannière Ghostbusters pour marquer le premier match de Pardew en charge de l’équipe d’Eredivisie.

L’ancien patron de Newcastle, West Ham et Charlton a récemment été nommé nouveau manager du club néerlandais jusqu’à la fin de la saison.

Pardew, 58 ans, qui a Chris Powell comme assistant, a été chargé de maintenir le club dans l’élite néerlandaise.

La paire a reçu un accueil spectaculaire, quoique légèrement bizarre, des fans pour leur match contre le RKC Waalwijk.

Et ce fut une journée inoubliable pour Pardew and co alors que Den Haag a enregistré sa première victoire en championnat en huit matches, triomphant 2-0 sur le RKC Waalwijk – un résultat qui les place cinq points au-dessus de leurs rivaux de relégation.

Ça doit faire mal

Ce fut un moment qui plongea St James Park dans un état de délire absolu alors qu’Isaac Hayden rentra chez lui, vainqueur à la 94e minute, dans un arrêt de jeu contre Chelsea.

Alors que Hayden sprintait vers le stand Milburn, c’était le type de scénario que tous les fans rêvent de s’imprégner.

Ainsi, lors des célébrations effrénées du vainqueur de Newcastle aujourd’hui, Matt Ritchie a lancé le drapeau du coin directement dans les joyaux de la couronne d’un fan.

Portez une attention particulière au côté droit de l'écran.

Mais l’extase s’est rapidement transformée en agonie pure pour un fan malchanceux alors que Matt Ritchie a retiré sa célébration de drapeau de coin.

Ritchie n’en savait probablement rien à ce moment-là, mais le drapeau du coin s’est tourné vers un partisan sans méfiance et l’a frappé là où ça fait mal – littéralement. Aie…

nahh alors putain de haydens vient de marquer à la dernière minute et les ritchies mates font juste exploser le drapeau du coin dans la foule et c'est seulement parti et a frappé ce mec chauve dans le coq 😭 en putain de larmes homme #nufc

Bizarre

Le défenseur de Newcastle Florian Lejeune a bizarrement comment il disposerait d’un cadavre, oui, vous avez bien entendu, dans le programme du jour du club pour le match de samedi avec Chelsea.

La section «tombola» des Magpies de leur programme lance des questions aléatoires sur une gamme de sujets étranges et merveilleux auxquels leur équipe doit répondre.

L’un d’eux a posé la question à Lejeune de savoir comment se débarrasser d’un cadavre – s’il n’avait qu’une heure pour s’en débarrasser.

Newcastle United Football Club

La question bizarre qui est apparue dans le programme

Il a répondu: “Je regarde à la minute une série intitulée” Toi “, et c’est à peu près ça! «Je le mettais dans le coffre de ma voiture, je partais en mer, je le mettais sur un bateau et je le jetais à la mer avec des poids dessus.»

Un peu bizarre pour le moins …

Ça se prépare

Le jeune de Liverpool, Rhian Brewster, a souligné exactement pourquoi il était si bien noté par beaucoup dans le jeu alors qu’il marquait son premier but professionnel pour Swansea contre Wigan samedi.

L’attaquant, qui est prêté au Liberty Stadium jusqu’à la fin de la saison, a fait la une des journaux en 2017 lorsqu’il a remporté le Golden Boot Award alors que l’Angleterre remportait la Coupe du monde des moins de 17 ans.

Chelsea Loanee Conor Gallagher a choisi Brewster dans la surface après dix-huit minutes, le joueur de 19 ans faisant preuve d’un grand sang-froid pour tirer le ballon dans le coin inférieur avec une première arrivée.

Plaisanter

L’ancien défenseur de Manchester United Patrice Evra est tout à fait le personnage – et c’est un euphémisme.

Le joueur de 38 ans, qui a raccroché les bottes en juillet 2019, était en charge de la puditie Sky Sports aux côtés de Graeme Souness et Roy Keane pour le choc télévisé de Liverpool contre les Red Devils dimanche.

Liverpool avait un but exclu au cours de la première mi-temps à Anfield après que Virgil van Dijk ait été jugé pour avoir commis une faute sur David de Gea dans la préparation du but avec Roberto Firmino qui tirait à la maison.

Et pendant la pause de la mi-temps, l’ancien joueur et manager de Liverpool a lancé une diatribe à propos de VAR, soulignant son incrédulité quant à la raison pour laquelle le but avait été refusé.

“Si votre position de départ est qu’un gardien de but ne peut pas être touché, alors c’est une faute”, a expliqué la légende de Liverpool.

«Mais ce n’est pas la règle, il l’a fait aussi équitablement que possible. En aucun cas, c’est une faute, en aucun cas.

“Ils parlent de VAR comme d’une sorte de magnifique ordinateur qui est parfait à tous points de vue, c’est une erreur humaine et ils ne savent pas ce qu’ils font.

“C’est le résultat, ils ne savent pas ce qu’ils font, demandez à un footballeur, c’est risible.”

Evra a répondu en éclatant de rire à la fin de la diatribe de Souness, vérifiant les lunettes de l’Ecossais pour voir ce qu’il y avait exactement dedans.

Ne change jamais pour personne, Patrice…

