Le syndicat AFE et la Fédération de football conviennent de jouer au moins toutes les 72 heures

L’avenir du sport et d’Oviedo, comme le reste des première et deuxième équipes,continue d’être débattu lors de différentes réunions interinstitutions. Ce matin, unrencontre entre le syndicat des footballeurs AFE et la Fédération espagnole de football.Dans ce document, certaines questions ont été discutées si la compétition reprend, une fois que la pandémie de coronavirus le permettra.

Lors de cette rencontre, les deux organismesIls ont convenu qu’au moins la différence entre les matches est de 72 matches, c’est-à-dire trois jours, pour garantir un repos confortable aux joueurs. Aussi, si le calendrier est rallongé, semble-t-il, l’AFE et la Fédération partagent la nécessité de prendre des mesures pour éviter la chaleur.

Le point le plus choquant a été celui concernant la fin des contrats. De l’AFE, ils étaient contre la mesure selon laquelle la FIFA étudie que l’extension à ceux qui prend fin le 30 juin soit établie de manière générale.

Avant cela, la Ligue, qui n’était pas parvenue à un accord sur les réductions économiques avec l’AFE la veille, avait déclaré par l’intermédiaire de son président, Javier Tebas, lors d’une réunion avec les médias internationaux, qu’ils étudiaient des dates précises pour reprendre la compétition.

Voici la déclaration complète de l’AFE après la réunion de ce matin:

“Après la réunion télématique tenue par l’Association des joueurs de football espagnols avec le reste des membres, la commission de suivi (RFEF, LaLiga et associations de futsal) pour analyser la situation actuelle du football espagnol par rapport à la crise sanitaire que traverse le pays, Notre association souhaite exprimer ce qui suit:

1. Tout d’abord, nous regrettons le ton de la réunion et nous l’avons déclaré au cours de la réunion, étant entendu qu’une attaque directe a été menée contre le travail de ce syndicat. Surtout quandL’AFE a montré son rejet de l’extension des contrats individuels des joueurs de manière systématique.

2. Concernant la santé des footballeurs, la position de l’AFE a toujours été queLes matchs doivent être joués dans un délai minimum de 72 heures,Cette recommandation est également conseillée par la FIFPro (Fédération internationale des joueurs de football professionnels).

3. Concernant le calendrier etle redémarrage ou l’annulation des compétitions respectera ce que disent les autorités sanitaires. Et dans ce AFE demandera une confirmation expresse aux fins de ces autorités. Surtout en été en raison des températures élevées. Et nous ne nous préoccupons pas seulement du football professionnel, mais d’autres catégories. En fait, il existe un droit comparé à ce sujet.

4. Et enfin, sur la prolongation des contrats des footballeurs qui se terminent le 30 juin, nous regrettons que la RFEF ait l’intention de suivre la FIFA, et de prendre cette position, celle de les prolonger, car violerait les droits du travail des travailleurs. “

