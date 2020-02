Le système de tricherie des poubelles d’Astros est une fenêtre sur la nature humaine

Je ne sais pas. Je ne sais même pas quoi te dire. Quel scandale branlant. Quel magasin à un dollar, un bar de plongée, un morceau de chewing-gum à la caisse de la chicanerie américaine d’autrefois. Je parle bien sûr des Astros. Voler des pancartes et cogner des poubelles. Toute cette saga est comme le troisième acte d’un roman d’Elmore Leonard. Je souhaite seulement que nous ayons pu voir l’acte I. Je suppose que cela impliquait un gars dans un trilby descendant d’un lévrier avec un sac de sport rempli de billets de 50 dollars. Peut-être en train de glisser un cigare de la poche de sa chemise hawaïenne tout en décidant de rechercher son vieil ami Lester de la prison à sécurité moyenne. Quel serait son nom? Laisse-moi penser. Ce serait probablement quelque chose comme “Rey Penseroso”.

En tous cas. Droite. Les Astros. D’une certaine manière, Rey Penseroso n’est pas une vraie personne. Apparemment, tout cet acte de dérobage de salle vidéo volant des signes est né de circonstances beaucoup plus ennuyeuses. Un stagiaire a fait une feuille de calcul. Carlos Beltrán a vu un angle. Dieu, quel coup porté au lyrisme. Le baseball méritait d’avoir sa conspiration moderne la plus idiote sous l’influence d’une basse vie américaine fondamentale. Tout dans ce conte appelle un petit rêveur de piste de chien gonflé avec une plume d’oiseau chanteur dans son bandeau et un polo rose saumon sous sa veste en tweed marron à carreaux. «Versez-m’en un autre, ma chérie», disait Rey en tirant deux fois avec son doigt, tout en gloussant.

Je veux dire… passons en revue ce qui s’est passé ici. Nous parlons de véritables employés adultes d’une franchise respectée (c’est-à-dire réussie) de la Major League Baseball qui se promènent sur le côté d’un conteneur à ordures pour alerter leurs collègues de surveiller le changement. Au cours d’une saison où ils ont remporté les World Series. Là en public. Nous parlons de sous-scandales en cascade impliquant des tatouages ​​potentiellement inexistants. Nous parlons du commissaire du baseball qui a rejeté le championnat de baseball comme «un morceau de métal». Nous parlons de théories baroques alt-historiques impliquant des buzzers à distance habilement façonnés pour ressembler à des bandages. C’est parfait pour le vieux Rey, mais d’une manière ou d’une autre, tragiquement, le tout n’était qu’un cas de plus de nerds exploitant une inefficacité marginale. Je suppose que c’est vrai ce qu’ils disent: les métriques avancées ont vraiment tué l’âme du baseball.

J’essaie d’être fou de la véritable tricherie de tout ça. Je suis vraiment. Je n’aime pas les Astros pour toutes les raisons habituelles d’être une personne décente, et je reconnais que la tricherie, même la drôle de triche, même hilarante mal conçue et conviviale pour les memes et le bon moment – la tricherie Charlie-ish, est généralement mauvaise pour le sport . J’ai du mal à faire monter la colère, cependant, et j’essaie de comprendre pourquoi. Je pense que c’est en partie la grande histoire qu’une telle histoire produit inévitablement. Je ne peux pas voir très loin dans le cœur sauvage de l’animateur de talk-radio AM, mais beaucoup de choses ne sont pas sincères. Une grande partie de la colère semble supposer que l’histoire est choquante, ce qui suppose que l’histoire est surprenante. Et me sentir surpris par l’existence d’une violation des règles dans le sport me semble un peu tiré par les cheveux, je ne sais pas, [waves hand lazily at the state of humanity and the entire outside world].

Nous avons fait quelque chose de bizarre en créant des sports professionnels. Nous avons inventé ce qui est essentiellement une machine parfaite pour transformer les gens en tricheurs. Ce n’est pas la partie bizarre (bien que ce soit assez bizarre) mais réfléchissez-y une seconde. Le sport isole les êtres humains compétitifs, motivés et obsessionnels. Il attire les personnes qui ont le plus fort désir de dominer. Il leur dit que leur désir de dominer est une qualité bonne, voire héroïque. Il place ensuite ces personnes phénoménalement compétitives et ambitieuses dans un environnement largement exempt de véritables conséquences négatives, tout en leur promettant d’immenses récompenses – argent, renommée, statut – pour s’être vaincu.

La chose étrange que nous avons faite, c’est qu’après avoir créé cette machine, nous l’avons examinée, réfléchie et avons décidé de lui faire confiance avec tous nos idéaux les plus élevés de fair-play, de justice et d’intégrité. Nous avons pris notre algorithme de corruption et dit: «Utilisons-le pour créer des modèles de rôle.» Il est étonnant que cela fonctionne même à moitié aussi bien qu’il le fait, bien que les dépenses en relations publiques nécessaires pour le faire fonctionner aient été, euh, considérables au fil des ans.

Donc je pense que ça en fait partie aussi. Je suppose qu’il est possible de traverser la vie en croyant que l’athlétisme organisé inculque vraiment les valeurs qu’il dit inculquer, et que tout cela inculque produit une culture de multimillionnaires de célébrités très vertueux, qui sont tous intéressés, après l’inculcation, exclusivement à se tester eux-mêmes au plus haut niveau dans les règles. Cependant, ayant quitté ma maison au cours des 2 000 dernières années, je pense qu’il est plus sûr de supposer que la triche se produit assez régulièrement dans le sport. Je n’en ai aucune connaissance certaine, mais je soupçonne que des histoires comme celle-ci ne sont que des dérapages aléatoires qui se produisent en public. Considérez: Quelqu’un était assez stupide pour annoncer sa tricherie en frappant à plusieurs reprises une batte de baseball sur le front de R2-D2, et nous ne le savons que parce que Mike Fiers était disposé à s’exprimer.

Ou considérez: une grande partie de la colère récente autour des Astros, à la fois des joueurs non-Astros et des médias et des fans, s’est concentrée sur le commissaire de la MLB Rob Manfred et sa décision de ne punir aucun des joueurs de Houston pour le scandale. Cette décision comporte certaines complexités en matière de droit du travail. Mais il met également en évidence un aspect important de la contradiction entre l’algorithme du sport comme corruption et le sport en tant qu’emblème de l’équité. Il n’existe pas d’arbitre indépendant de la justice dans le baseball. Il n’y en a pas non plus dans aucune autre grande ligue sportive américaine. Il n’y a que le commissaire qui, en tant qu’homme d’affaires et employé des propriétaires, est finalement plus redevable des résultats de la ligue que toute norme légale ou éthique. Est-il utile pour la ligue de faire disparaître un scandale, même si ce n’est pas le cas? Ensuite, la ligue essaie de le faire disparaître. Nous l’avons vu à plusieurs reprises avec des problèmes beaucoup plus graves que le vol de pancartes, des problèmes comme le CTE et la violence domestique: chaque enquête menée par une ligue sportive est au moins en partie un exercice de relations publiques. Pourquoi attendrions-nous quelque chose de différent dans ce cas?

Donc, alors que je soutiens avec enthousiasme tous ceux qui désapprouvent les Astros, les Red Sox, Carlos Beltrán, Alex Cora, Jeff Luhnow, A.J. Hinch, Rob Manfred lui-même, etc., etc., etc., je ne trouve pas vraiment en moi d’être furieux à propos de quelque chose qui apparaît comme une version plus burlesque du business comme d’habitude. (Rappelez-vous, le problème ici, pour le baseball, n’est pas le signe qui se vole, ce qui est une pratique séculaire et tolérée d’une manière ou d’une autre permise par le code d’honneur du jeu; le problème est seulement que les Astros ont utilisé des caméras pour voler des signes plutôt que des humains. espions.) J’ai vu trop de scandales similaires se dérouler dans trop de sports différents pour croire que chacun est en quelque sorte une valeur aberrante. Même la lutte de sumo, un sport si imprégné d’idées d’honneur et de rectitude qu’il se considère comme l’héritier de la tradition des samouraïs, a été secouée par de grands scandales de trucage de matchs ces dernières années.

En ce qui concerne le sport, cependant, je trouve que certains désillusions peuvent être libératrices. Une fois que vous allez au-delà de la nécessité d’évaluer tout ce qui se passe dans le jeu du point de vue rigide du bien / du mal et du bien / du mal – une fois que vous passez au cadran FM du cœur, pour ainsi dire – vous pouvez commencer à voir une ligue comme une fenêtre sur la nature humaine. À quoi ressemblons-nous réellement? Quelles choses folles faisons-nous? Les gens sont capables d’actes extraordinaires de bravoure et de grâce; le sport vous en montre. Les gens sont également capables de plonger face à face dans des inconvénients mal conçus basés sur la cryptographie des poubelles, et le sport vous le montre aussi. Je l’apprécie davantage pour l’étendue de la galerie qu’il met en scène que pour l’exemple moral qu’il offre. Donnez-moi un héros à la mâchoire carrée si vous en rencontrez un, je suppose. Mais en attendant, laissez un espace à Rey Penseroso.