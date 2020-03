Le TAD a vécu sa réunion la plus tendue avec une tentative de boycotter un nouveau membre

Le tribunal administratif des sports a vécu vendredi sa réunion la plus tendue depuis Miguel Cardenal contraint Mamen Valverde à être absent lors du vote sur l’affaire Cheryshev. Les trois membres les plus chevronnés de l’organisation – acolytes de l’ancien secrétaire d’État aux Sports et Javier Thèbes – ont reçu les quatre nouveaux membres élus avec véhémence. Deux d’entre eux étaient le choix personnel de la nouvelle secrétaire d’État aux Sports, Irene Lozano, tandis que les deux autres venaient de fédération.

Aussi, Beatriz González Ríos, élue à la demande des fédérations, a été victime d’un boycott inadmissible de la part de ses compagnons plus vétérans de l’organisme. Les «cardinaux» voulaient contester sa nomination sur la base des argumentation de Javier Tebas au sein du comité de pilotage du CSD. Dans un événement désagréable et sans précédent, ils ont jeté leur nouvelle colocataire pour discuter avec les nouveaux membres de la possibilité de la défier.

Ses nouveaux compagnons, malgré les fortes pressions, ils ont décidé que Beatriz González Ríos ne méritait pas ce traitement et ils ont voté contre le défi lancé par Thèbes. Comme OKDIARIO l’a appris, la discussion a été animée et certains membres ont clairement vu une main noire derrière l’effort avec lequel ses collègues TAD se sont exprimés.

Le président, l’un des garçons du cardinal, oui qui a réussi à imposer ses critères dans le deuxième rapport demandé par le CSD concernant l’avance électorale demandée par la Fédération espagnole de football. Julián Espartero, président du TAD, Il a fait une série d’arguments afin de satisfaire ses bienfaiteurs.

Il a nommé un orateur sans que les nouveaux membres aient même été libérés. Lui et les deux autres vétérans ont publié un rapport et l’ont envoyé aux nouveaux partenaires très prochainement – en fait, certains d’entre eux l’ont directement reçu en main hier – de sorte qu’ils ont donné un autre refus à l’avance électorale. Les nouveaux ont donné leur accord aux pressions, mais Irene Lozano n’a pas cédé et a décidé que la semaine prochaine, il serait annoncé qu’il y aurait des élections fédérales avant l’été. Ainsi, les vétérans du TAD ont vu leur tentative de boycott frustrée.