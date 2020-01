Le tapis rouge de Las Vegas pour le repêchage de la NFL 2020 est dans une fontaine de dang

Le NFL Draft essaie toujours de faire quelque chose de bizarre (rappelez-vous l’annonce échouée de perroquet en 2018 et l’orang-outan qui a énervé Mike Mayock en 2017), et 2020 ne sera pas différent. Cette année, Vegas est l’hôte de la saison inaugurale des Raiders dans le désert. Le tapis rouge du projet aura donc naturellement lieu dans la fontaine du Bellagio Hotel.

Dans. Le. Fontaine.

Voici un aperçu de l’événement:

La scène du repêchage NFL 2020 à Las Vegas sera sur l’eau aux Fontaines de Bellagio. Les joueurs seront transportés sur la scène en bateau. pic.twitter.com/8sVl8p2ZBx

– Arash Markazi (@ArashMarkazi) 21 janvier 2020

Notez que le projet réel ne se produira pas dans le Bellagio. C’est réservé pour un espace à côté du Caesars Forum. Mais le plan pour le tapis rouge, selon Arash Markazi du L.A. Times, est de faire passer les joueurs sur la scène flottante. C’est là qu’ils montreront leur tenue.

La ville fermera également Las Vegas Boulevard (la route principale qui fait toute la longueur du Strip) pendant trois jours, selon Mick Akers du Review Journal. Cela n’est généralement fait que pour le marathon de la ville et la célébration du Nouvel An.

Avec la rue fermée, les milliers de fans peuvent se rassembler sur le trottoir face à la scène flottante au milieu du Bellagio et applaudir pendant que Joe Burrow (espérons-le) se pavane un blazer imperméable.

Qu’est-ce que ça veut dire?

Je suis allé à Las Vegas une fois, et ce fut une longue expérience de sept jours fin juillet. Au cours de ma semaine, on m’a proposé de la drogue plusieurs fois, mais jamais plus que devant le Bellagio, donc je suis inspiré de voir ce niveau de changement de marque.

Je crains pour les joueurs, cependant, qui devront naviguer sur une scène flottante le plus grand jour de leur vie tout en portant les coupes les plus chères de leur vie. Les combinaisons ne sont généralement pas imperméables. Un voyage pourrait être dévastateur. Mes pensées vont également à tous les créateurs, qui devront repenser les modèles de chaussures.

Dans le grand schéma, cela ne veut rien dire. Jusqu’à ce que cela signifie quelque chose.

Que voulons-nous voir?

En tant qu’expert de la NFL, je cherche à voir qui embrasse vraiment le thème aquatique. Je me vois faire confiance à un joueur paré de flotteurs, peut-être avec une nouille. Un tuba ferait aussi bien l’affaire, mais s’il vous plaît, futur joueur de la NFL, ne plongez pas dans le Bellagio. Ce n’est pas prudent. Autres articles qui seraient appréciés: des lunettes, une serviette, un maillot de bain et un sifflet de sauveteur. Cela ne peut qu’aider votre projet de stock.

Le repêchage de la NFL est long. Vraiment sacrément long. Heureusement, Vegas fournit une plate-forme pour devenir bizarre. Alors, les joueurs, continuez et faites-le. Si vous avez besoin de conseils, je vous conseille d’appeler Josh Rosen, le spécialiste des eaux, pour obtenir des conseils.

Ne gâchez pas cela pour nous, les fans attendant une catastrophe amusante remplie de mèmes.