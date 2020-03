Le & # 039; tapis roulant à savon & # 039; en fait un bon moyen de rester en forme tout en étant coincé à la maison?

if (typeof (jQuery) == “function”) {(function ($) {$. fn.fitVids = function () {}}) (jQuery)};

J’aime l’ingéniosité des personnes qui sont coincées à la maison tout en pratiquant la distanciation sociale et la mise en quarantaine pendant la pandémie de coronavirus.

Comme la star des Hawks d’Atlanta Trae Young, qui a lancé le #InHouseChallenge dans lequel il a tiré des balles de chaussettes dans des poubelles pour garder sa touche de tir (ou tout simplement pour passer le temps).

Et puis il y a des gens comme le médaillé d’argent olympique Paul Chelimo qui essaient de trouver des moyens de courir sur des tapis roulants même si de nombreux gymnases sont fermés ou qu’ils pourraient ne pas posséder de machine dans leur maison.

Ils utilisent du savon à vaisselle, de l’eau et les pieds nus pour faire une «promenade».

En essayant au cas où, il y aurait un couvre-feu!

Pas de tapis roulant, pas de problème !!!!!!!

Tough Times appelle à des mesures strictes.

Je ne suis pas sur le point de me présenter aux essais olympiques hors de forme

Allez-y fort ou souffrez le reste de votre vie! pic.twitter.com/N71J2G1all

– Paul Chelimo (@Paulchelimo) 17 mars 2020

En quarantaine? Pas de tapis roulant? Ne dis pas plus. Déconseillé aux hommes mariés. pic.twitter.com/0erCkFNx5H

– jamie (@ gnuman1979) 17 mars 2020

Dans le cas où on nous dit de #StayHome, voici comment faire de la vidéo pour faire un tapis roulant. pic.twitter.com/ZI0Kvvt2G2

– Kia Zolgharnain (@ Kiaz19) 16 mars 2020

J’étais sceptique même si ces vidéos donnaient l’impression que cela fonctionnait. Je lui ai donc donné un coup de feu (voir ci-dessus!) Dans mon appartement de New York, et le résultat était décidément le suivant: je préfère faire une promenade ou courir dehors plutôt que de me glisser et de me frapper le visage sur le comptoir de la cuisine.

