Le «témoignage» de Jay Electronica ne ressemble pas à un premier album

Le premier album de Jay Electronica est en perspective depuis si longtemps que les fans ont commencé à l’anticiper après sa première mixtape – sa seule autre œuvre complète, honnête à la bonté – qui a été téléchargée sur MySpace.

Act I: Eternal Sunshine (The Pledge) de 2007 joue comme un morceau unique de 15 minutes, et sur celui-ci, Jay présente des rimes complexes sur la noirceur, l’amour, la vie, la spiritualité et la découverte de soi sur différentes sélections de la bande originale de Jon Brion Spotless Mind. Je me souviens avoir pensé que Jay rappait comme un horloger, brichant ça et là avec de petits détails que peu de gens remarqueraient. Comme, disons, le subtil changement de flux qui relie une ligne à travers un “bracelet”, des “vaisseaux spatiaux”, “face-à-face” et des “Révélations” sur “FYI”. La variété syntaxique et l’exactitude de son écriture – ainsi que l’inclusion transparente et fréquente de grands mots comme «diméthyltryptamine» – lui ont fait parler d’un cycle de battage médiatique blog-rap qui l’a complètement déifié au moment de la sortie de la «pièce C» dans 2009. En dépit d’être sans crochet, à forte intensité de mots et d’une durée de cinq minutes et demie, «Exhibit C» a fait vibrer Internet à l’ère des sonneries et des rappeurs qui dominaient les ondes. C’était comme si Jay rappait avec l’élan de l’histoire derrière lui; son premier album potentiel, Act II: Patents of Nobility (The Turn) mènerait les masses recroquevillées, ombragées aux volets, aux jeans maigres dans une nouvelle ère sensible du rap lyrique.

Au lieu de cela, Patents of Nobility n’est jamais sorti, et les rappeurs qui ont défini les années 2010 étaient des stylistes bizarres qui bricolaient avec leur voix, pas avec la syntaxe. Notre fascination nationale était avec les Atlantiens et les Chicagoans qui ont reconstitué leur son à partir de voix traitées et des années 808, et moins avec les rappeurs vieillissants au stylo et au pavé qui apparaissaient sur des chansons aléatoires avec Lucy Liu. Le buzz qu’il a généré à partir de “Exhibit C” s’est éteint, et un an sans l’album changeant de paradigme de Jay Electronica s’est transformé en deux ans, puis deux ans ont glissé assez tranquillement en une décennie. L’histoire est devenue légende. La légende est devenue un mythe. Myth est devenu un compte Twitter dédié à la parodie et des dizaines de mèmes hilarants de Hotep.

Même si vous ne considérez pas ces personnes, qui se moquaient, comme des moqueurs d’importance biblique, c’est un peu sur le nez que le présumé rap messie est revenu lors d’un véritable fléau. La fin des temps, quelle émeute.

Un témoignage écrit, publié vendredi dernier, est le début officiel de Jay Electronica, mais pas exactement le chef-d’œuvre imposant et instas classique auquel certains s’attendaient. Être fortement identifié à une excellente chanson que vous avez faite il y a deux ans et demi présidentiel est une chose; livrer quelque chose digne de votre réputation de sauveur de la musique rap lors de votre première sortie est impossible. La plupart des témoignages portent sur le tarif standard Jay Elect: enseignements prophétiques, écritures, divin, mort, résurrection. Mais il révèle également une certaine appréhension compréhensible, et juste un peu d’angoisse pour l’adolescence, à propos de la sortie définitive d’un album dans le monde. De «The Blinding»:

Quand je regarde à l’intérieur du miroir, je ne vois que des défauts

Quand je regarde à l’intérieur du miroir, tout ce que je vois c’est Mars

Aux petites heures de la nuit, essaie de sortir les bars

Bismillah, juste pour que vous puissiez tous me séparer?

Le témoignage n’a pas vraiment l’air, le son ou la sensation d’un premier album. Pour commencer, ce n’est pas aussi autobiographique que les débuts avec des aspirations canoniques. Les préoccupations de Jay sont mondiales, métaphysiques. L’album commence par un discours de Louis Farrakhan, le chef de longue date de la Nation of Islam, et après une brève escapade à travers “Once Upon a December”, cette chanson de boîte à musique d’Anastasia, Jay-Z est la première voix que vous entendez. Il y a 10 chansons sur cet album, et sur huit d’entre elles, Jay Elect cède du terrain à son patron de label.

On pouvait s’y attendre, cela a conduit à des discussions frivoles sur qui a lavé qui. Dans l’épisode de samedi du podcast Joe Budden, Budden a jabé avec Jay Electronica pour savoir combien Jay-Z était sur Témoignage. “Je vous dis qu’en tant que rappeur, il a été frappé”, a déclaré Budden.

Eh.

Jay-Z semble certainement plus inspiré qu’il ne l’a été depuis un certain temps, en partie parce qu’il est lésé: Sur “Ghost of Soulja Slim” et “Flux Capacitor” Jay insiste sur le fait que votre valeur nette et votre influence sur la société doivent être aussi élevées avant de pouvoir juger lui pour se coucher avec la NFL. Mais fonctionnellement, Jay-Z fonctionne moins comme un fleuret que comme une longe. Les témoignages trafiquent souvent dans une production décalée, donnant à Jay Electronica la possibilité de se promener de Lagos à «Chicagy», pour passer d’un plan d’existence au suivant. Parfois, son approche décontractée et libre de l’écriture de chansons peut rapprocher Jay de la parodie – «l’honorable ministre Louis Farrakhan / à Serge Gainsbourg ou Madonna ou un podcast sur les piranhas», il rappe sur «L’histoire sans fin» – mais alors Jay-Z le fera reprendre la chanson sur la bonne voie. “Ils avaient tous les deux des peignes à lisser, ils ne savaient pas très bien / je retiens la chaleur à côté / aucun des deux ne peut être utilisé pour réparer nos défauts.”

En fin de compte, Testimony ne fera pas tourner le monde dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, ne provoquera pas l’immobilisation de la mer ni ne sauvera le rap de la puissance de Satan ou de tout ce qu’un album de Jay Electronica est censé faire en théorie. Il ne vous séduira probablement pas si vous n’étiez pas déjà fan, et il ne se classera pas dans le top 10 du palmarès Billboard cette semaine. Mais il y a plein de bonne musique qui n’est ni populaire ni influente. Témoignage est deux des rappeurs les plus habiles en vie, donnant certaines de leurs meilleures performances techniques sur un album que nous pensions ne jamais avoir à un moment où nous pourrions utiliser littéralement n’importe quelle sorte de victoire. Je vais donc le prendre.

(Note latérale: je ne peux pas terminer cette chronique sans dire une prière pour Joe Budden, qui est maintenant un fantôme.)

Maintenant, pour quelques recommandations:

«No Auto» par Lil Uzi Vert

Lil Uzi Vert a sorti LUV vs. the World Part 2, qui est son deuxième no. 1 album en deux semaines, une suite de sa mixtape 2016, et la version deluxe d’Eternal Atake. J’ai hâte d’avoir un explicateur de tableau blanc ici, à la Swae Lee avec SR3MM.

Dans tous les cas, ne marchez pas, ne courez pas, mais volez vers «No Auto», après quoi Uzi et Lil Durk font des allers-retours sur le rythme de «BM JR», aboyant d’être riche et intouchable. Uzi est évidemment le plus amusant et se penche le plus loin dans le flux de Wayne, je pense: “Je vais courir cette merde de rap dans les mêmes crampons / je vais renverser un nigga comme je suis de la même taille que Dave East.”

Une fillette de 6 ans chante «Je te souhaite d’aimer»

Au milieu de la pandémie de coronavirus, comme vous (espérons-le), je ne suis pas sorti beaucoup ces derniers temps et comme vous, je suis rendu fou par l’attente. Il s’agit de taper “google” dans la barre de recherche de Google, une sorte de folie – tout semble urgent et rien ne le fait, et vous en savez tellement, mais vous ne savez absolument rien. Fondamentalement, vous — c’est-à-dire moi, nous, nous — pourriez utiliser n’importe quelle excuse pour vous sentir bien maintenant.

Voici donc cette vidéo incroyablement réconfortante d’une fillette de 6 ans chantant “I Wish You Love” qui a été retweetée sur ma chronologie hier soir. Nous allons y arriver. N’oubliez pas de vous laver les mains pendant 20 secondes.