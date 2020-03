Le tennis mondial est également suspendu par le Covid-19

Le tennis s’arrête aussi par le coronavirus. Les circuits ATP et WTA sont obligés de suspendre les événements dans six semaines. la crise mondiale dérivée de COVID-19, qui a fait des ravages dans le monde du sport entraînant le report de compétitions telles que la Ligue, la Ligue des champions ou la NBA.

“L’ATP a annoncé une suspension de six semaines de la tournée masculine de tennis professionnel en raison de problèmes de santé publique et de sécurité concernant COVID-19”, a indiqué l’ATP dans un communiqué.

Après le annulation de l’Indian Wells Masters 1000 Lundi dernier, après avoir appris un positif dans la vallée de Coachella, où se déroule le tournoi, les événements à venir sur le calendrier ATP et WTA sont restés dans le doute, avec la décision probable de le reporter de plusieurs semaines en raison du coronavirus.

Les tournois à proximité à des dates telles que le Miami Masters 1000 ou Monte-Carlo ont été pratiquement suspendus, en l’absence de confirmation officielle, et certains plus éloignés, comme le Le Condé de Godó, signalé par OKDIARIO, était gravement menacé car la santé des joueurs n’a pas pu être assurée en raison de l’épidémie importante de COVID-19 en Espagne.

Les joueurs et les gestionnaires de l’ATP se sont rencontrés ces derniers jours pour discuter des termes et conditions à suivre à la suite de la crise des coronavirus, et enfin, le conseil d’administration a pris la décision consensuelle de suspendre l’activité professionnelle jusqu’à nouvel ordre, avec la réalité que plusieurs tournois importants seront annulés à leurs dates prévues et l’espoir que tout reviendra à la normale pour le différend de Roland Garros, le deuxième Grand Chelem de l’année.