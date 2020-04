Le tennis pourrait revenir jusqu’en 2021

.

Vendredi 3 avril 2020, p. a12

Londres Le circuit de tennis ne devrait pas revenir avant 2021, a déclaré hier le directeur général de Wimbledon, Richard Lewis, après que la pandémie de Covid-19 a entraîné l’annulation de toute la saison de gazon et de la majeure partie de la campagne sur terre battue. Lewis espère que la situation se stabilisera dans les mois à venir pour permettre à la saison sur terrain dur de commencer avant le début de l’US Open le 24 août. Je ne pense pas qu’il soit irréaliste de dire qu’il n’y aura peut-être plus de tennis cette année. Mais espérons que l’Open des États-Unis et Roland Garros pourront avoir lieu.

