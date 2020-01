Le terrible appel d’un arbitre a gâché un batteur à sonnerie sauvage de la Division III

L’école de Division III St.Olaf et Augsbourg ont joué un thriller mercredi soir à Northfield, Minnesota, mais le mauvais appel d’un arbitre a changé le résultat du match et annulé un incroyable vainqueur du match.

Après un point avec seulement deux dixièmes de seconde sur le chronomètre de jeu, St. Olaf n’avait qu’une seule chance de gagner le match – en faisant basculer une passe dans les limites de la ligne de fond. Troy Diggins Jr.a élevé et tapé le ballon aussi vite qu’il le pouvait, et il semblait que St. Olaf venait de réaliser une arrivée miraculeuse – jusqu’à ce que l’arbitre stationné près du banc de St. Olaf se précipite pour faire signe de sortir du seau.

La règle Trent Tucker empêche les joueurs de pouvoir attraper et tirer une balle s’il reste 0,3 seconde ou moins sur le chronomètre de jeu, car il est considéré comme impossible pour un joueur de prendre possession et de faire une tentative de tir dans une si petite fenêtre. Les joueurs peuvent toujours légalement rediriger et marquer la balle avec un tapotement, ce qui est exactement ce qui s’est passé sur ce jeu.

Via le règlement de basket-ball masculin NCAA 2019-2020:

Art. 19. Dans n’importe quelle période, lorsque le chronomètre de jeu affiche les 10èmes de secondes et que le jeu doit être repris par une remise en jeu ou un lancer franc quand il reste 3 / 10èmes (.3) de seconde ou moins sur le chronomètre de jeu, un joueur ne peut pas prendre le contrôle du ballon et tenter un essai pour un panier. Un tel joueur ne peut marquer un field goal qu’au moyen d’une frappe d’une passe ou d’un lancer franc manqué.

Diggins Jr. a clairement relâché le ballon avant l’expiration du chronomètre, et le ballon était en l’air lorsque les lumières du tableau de bord se sont allumées pour signaler la fin de la partie.

Selon les règles, l’officiel peut passer outre les preuves fournies par le buzzer et les lumières s’il y a un «doute» que le panier est bon.

“Art. 3. Les fonctionnaires prennent la décision finale en cas de doute quant à si un score a été fait dans la période du chronomètre des tirs ou si un essai de but a touché l’anneau ou la bride. »

Malheureusement pour les joueurs et les fans de St. Olaf, cet appel soufflé leur a coûté une victoire remarquable.

