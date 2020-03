Le test Mangala de Valence est positif malgré aucun symptôme

La propagation de COVID-19, un coronavirus, a atteint des niveaux pandémiques et suspendu la plupart des ligues sportives professionnelles à travers le monde.

L’une de ces ligues est La Liga, la première division espagnole du football professionnel, qui a suspendu la ligue jusqu’au 4 avril. Cependant, avec la propagation rapide de la maladie en Espagne, le président de la Liga Javier Tebas a laissé entendre cette semaine qu’il semblait probable que la ligue annulera le reste de la saison.

La maladie frappe également durement les équipes. Le défenseur de Valence Eliaquim Mangala, qui avait auparavant joué pour Manchester City et a joué pour l’équipe nationale française, a annoncé dimanche qu’il avait été testé positif à la maladie, bien qu’il ne présente aucun symptôme.

Mangala a noté qu’il n’avait présenté aucun symptôme. Son coéquipier, Ezequiel Garay, a également été testé positif, ce qui a probablement conduit à un test à l’échelle de l’équipe. Selon la BBC, cinq personnes du club ont été testées positives pour la maladie.

Dans sa note, Mangala a noté qu’il a appris que l’on peut tester positif sans avoir de symptômes, et à cause de cela, il encourage tout le monde à «suivre les mesures de confinement et éviter autant que possible les contacts avec d’autres personnes, même si vous vous sentez bien . “

C’est un rappel important pour nous tous. Nous souhaitons à Mangala un prompt rétablissement.

.