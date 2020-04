Le test XI de tous les temps en Inde: Kapil Dev, Virat Kohli et Rahul Dravid font la coupe

Compiler un XI de tous les temps n’est jamais la tâche la plus simple, en particulier pour un pays qui a une riche histoire de cricket comme l’Inde.

En tant que tel, nous avons demandé l’aide de nos adeptes des médias sociaux pour aider à arriver aux noms définitifs de XI. Plus de 30 joueurs indiens ont été pris en considération au total alors que nous ouvrions la salle de vote.

Suivez notre compte Instagram pour vous impliquer davantage alors que nous essayons de compiler des tests XI de tous les temps pour les principales nations de cricket du monde.

Voici le test de l’Inde de tous les temps basé sur les choix de nos adeptes, ainsi que les choix considérés.

JOUEURS CONSIDÉRÉS

Ouvreurs: Sunil Gavaskar, Gautam Gambhir, Virender Sehwag, Navjot Singh Sidhu

Ordre moyen (3-6): Sachin Tendulkar, Rahul Dravid, Polly Umrigar, Mohinder Amarnath, Gundappa Viswanath, VVS Laxman, Dilip Vengsarkar, Virat Kohli, Vijay Hazare, Mohammad Azharuddin

Gardien de guichet: Kiran More, ingénieur Farokh, MS Dhoni, Syed Kirmani

Spinners: Harbhajan Singh, Anil Kumble, Bishan Singh Bedi, Erapalli Prasanna, Bhagwath Chandrasekhar, Ravichandran Ashwin, Vinoo Mankad, Ravindra Jadeja

Pacers: Kapil Dev, Ishant Sharma, Zaheer Khan, Javagal Srinath, Mohammed Shami

FINAL XI

Sunil Gavaskar – Ouvreur

Sans doute le meilleur testeur de tous les temps, la sélection Gavaskar dans ce XI est une simple formalité. Armé des techniques les plus résolues, le ‘Little Blaster’ a battu tous les records devant lui dans une illustre carrière comprenant 125 apparitions test.

Il a été le premier homme de l’histoire à franchir la barrière des 10 000 points au test de cricket et son record de 34 tonnes a duré plus de deux décennies. Sa moyenne au bâton de plus de 65 contre ce qui était alors une équipe des Antilles tout conquérante témoignait de sa grandeur.

Virender Sehwag – Ouvreur

Malgré une approche agressive et aventureuse qui semblait plus adaptée aux formats limités, Sehwag a obtenu le meilleur pour l’Inde dans les blancs du test. Avec un jeu de jambes minimal, Sehwag a rendu le travail difficile d’ouverture des manches facile car il s’est frayé un chemin vers 8569 essais à une moyenne de près de 50.

L’un des quatre batteurs de l’histoire à avoir enregistré deux triples tonnes d’essai, Sehwag avait le don de jouer les grosses manches une fois qu’il s’était installé au pli. Sa stupéfiante carrière au taux de frappe de 82,23 en dit long sur sa capacité à démanteler les attaques de bowling.

Rahul Dravid – Ordre moyen

Avec raison, surnommé le «mur», Dravid était un batteur classique de la vieille école qui aimait simplement battre et chauve-souris. Alors que l’Inde avait à l’époque une unité de frappeur légendaire à sa disposition, Dravid a quand même réussi à marquer sa propre autorité avec sa technique orthodoxe et ses seaux de patience.

C’était un homme qui pouvait prospérer dans toutes les conditions et était capable de gérer à la fois le rythme et les effets. Avec 36 tonnes d’essai et 13 288 pistes, Dravid a écrit une carrière internationale enviable jonchée de plusieurs coups déterminants.

Sachin Tendulkar – Ordre moyen

Le «Master Blaster» a le droit d’être le meilleur batteur de tous les temps après avoir assemblé une brillante carrière qui a duré près de 24 ans. Après avoir été longtemps salué comme le successeur de Gavaskar, Tendulkar a laissé dans son sillage les archives de la légende de Mumbai alors qu’il établissait son propre héritage.

Un record de 200 apparitions, près de 16 000 runs et 51 siècles a été la pointe de la grandeur de Tendulkar qui a supplanté tout ce qui l’avait précédé. Le fait que Sir Don Bradman se soit souvenu de sa propre frappe au bâton après avoir vu Tendulkar en action en dit long sur la maîtrise de la superstar indienne avec la batte.

Virat Kohli (capitaine) – Ordre moyen

À seulement 31 ans, Kohli a déjà confirmé ses références en tant que capitaine d’essai le plus titré de l’Inde. Il était l’homme pressenti pour remplir les énormes bottes de Tendulkar pour l’Inde et il n’a pas du tout été déçu à cet égard.

Avec une moyenne au bâton de test presque identique à Tendulkar, Kohli a amassé 27 tonnes en seulement 145 manches. Seuls Bradman, Kumar Sangakkara et Brian Lara ont plus de doubles tonnes de test à leurs noms que Kohli qui en a enregistré six. Son excellent bilan en tant que skipper, et le fait qu’il ait supervisé la première victoire de l’Inde dans la série de tests sur le sol australien le voient gagner le chapeau de capitaine pour ce XI.

VVS Laxman – Ordre moyen

Le talent artistique de Laxman avec la batte a été confirmé lorsque ses manches de marathon de 281 à l’Eden Gardens ont remporté la plus sensationnelle des victoires pour l’Inde contre l’équipe australienne de Steve Waugh.

Depuis ce fameux coup en 2001, Laxman allait tourmenter les Australiens à plusieurs reprises au cours d’une mémorable carrière de testeur. Avec le plus élégant des bracelets, le droitier a accumulé près de 9 000 essais tout en s’aidant à 17 siècles. Il était un pilier central pour l’Inde à une époque où ils se vantaient sans doute de l’unité de frappeur la plus forte de leur histoire.

MS Dhoni – Wicketkeeper

L’Inde n’a pas été dotée des meilleurs talents de gardien de guichet de l’histoire, bien que le MS Dhoni parvienne toujours à se tenir tête et épaules au-dessus de la concurrence. L’ancien skipper indien a récolté près de 5 000 points à une moyenne saine de 38,09 et était plus que pratique derrière les souches avec un total de 294 licenciements.

Un homme qui pourrait fournir quelques descentes rapides dans l’ordre pour l’Inde, Dhoni a également mené l’équipe au classement No1 au format Test en 2011.

Kapil Dev – Pacer / All-rounder

Seul polyvalent de l’histoire à avoir doublé 5 000 pistes et 400 guichets, Kapil Dev est un nom synonyme de cricket indien. Capitaine de l’équipe qui a décroché le premier titre de Coupe du monde de l’Inde en 1983, le polyvalent a également connu un succès considérable au cours d’une carrière de test qui a duré 16 ans.

Alors que ses contributions, en particulier avec la chauve-souris, ont diminué dans la seconde moitié de sa carrière, Dev est toujours l’un des plus grands joueurs de cricket à émerger de l’Inde. Melon de couture compétent et batteur élégant, il s’est retiré du jeu avec une moyenne au bâton et au bowling de 31,05 et 29,64 respectivement. Au moment de sa retraite, ses cuirs chevelus 434 Test étaient les plus utilisés par tous les quilleurs de l’histoire.

Anil Kumble – Spinner

Avec 619 guichets d’essai à son nom, Anil Kumble est de loin le melon d’essai le plus réussi que l’Inde ait jamais produit. Il y a eu plusieurs points forts dans la carrière du fileur de jambes, mais aucun n’a été supérieur à son exploit de réclamer les 10 guichets en une manche contre le Pakistan en 1999.

Bien qu’il ait pu être présenté comme un fileur de jambe, l’efficacité de Kumble était dérivée du rythme et du rebond qu’il générait avec le ballon. Pas du tout le plus grand des tourneurs, Kumble est mortellement maladroit et les lignes et les longueurs impeccables qu’il a maintenues en ont fait un adversaire qu’aucun batteur n’aime affronter. Il a été particulièrement efficace en Inde où il a revendiqué 350 guichets à une moyenne juste en dessous de 25.

Ravichandran Ashwin – Spinner

Bien que l’Inde ait été dotée de plusieurs formidables filateurs dans le passé, Ravichandran Ashwin parvient toujours à se démarquer. Bien qu’il ait fait sa percée initiale auprès de l’équipe indienne en tant que spécialiste du T20, la volonté d’Ashwin d’apprendre et de s’adapter s’est transformé en l’un des meilleurs filateurs de l’industrie.

L’homme de Chennai a été une grande force motrice derrière l’ascension actuelle de l’équipe indienne au sommet du classement Test avec 365 guichets collectés à une moyenne de 25,43. Il est plus que maniable avec la chauve-souris également, et a enregistré quatre tonnes et 11 demi-siècles dans l’ordre.

Zaheer Khan – Pacer

L’Inde connaît actuellement une période dorée en ce qui concerne son bassin de talents de bowling rapide, bien que l’on ne puisse pas en dire autant d’une grande partie de leur histoire. À une époque où l’Inde se débattait dans son département de bowling rapide, Zaheer Khan était une bouffée d’air frais avec sa variété à bras gauche.

Il n’était pas le plus cohérent avec le ballon rouge dans les premières parties de sa carrière, mais les relais de comté en Angleterre ont vu Khan s’épanouir en un formidable couturier au fil du temps. Avec la capacité de balancer la nouvelle balle et de balancer en sens inverse la balle plus ancienne, le joueur de bowling de Mumbai a livré plusieurs matchs gagnants pour l’Inde, y compris une tournée prolifique en Angleterre en 2007.

En savoir plus sur l’application Sport360