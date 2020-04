Le titre ACB sera décidé en un seul lieu et il n’y aura pas de baisse

Les clubs ACB ont décidé à l’unanimité hier que la compétition reprendrait, si possible, avec une concentration des douze meilleures équipes classées avant la suspension et qu’il n’y aurait pas de relégation. Cette mesure rapproche un peu plus Liberbank Oviedo (LEB Gold) et Círculo Gijón (LEB Silver), qui occupaient des postes de relégation au moment de l’arrêt de la compétition.

“C’est une bonne nouvelle, mais il n’y a toujours rien de définitif”, a déclaré le président d’Oviedo Basketball, Fernando Villabella, qui s’est convaincu depuis longtemps qu’il ne serait pas possible de disputer les dix jours restants de la Ligue LEB Oro. Hier, dans le deuxième réunion des clubs avec la Fédération espagnole, il n’y a pas eu d’accord sur l’annulation de la compétition, principalement en raison de la difficulté à décider des promotions possibles.

Lors de la réunion télématique de l’ACB, il a été convenu “d’établir, avec les autorités compétentes, un protocole de santé pour la reprise de l’entraînement et de la compétition garantissant la santé de tous les participants”. L’ACB note qu’il a été convenu “de mettre fin à la Ligue régulière en raison d’un cas de force majeure. Avec un tiers de la compétition en attente, il n’y aura pas de relégation au LEB Gold”.

Le système a décidé de décider que le titre dans l’ACB se ferait par “une phase finale qui sera jouée par les 12 premiers de la Ligue régulière, et qui se déroulerait dans un seul lieu”. Il précise également que “le lieu où se déroulera cette phase finale sera désigné prochainement” et que “à cet effet, un minimum de trois semaines de préparation est fixé avant la reprise de la compétition”. Les clubs ont fixé “le 31 mai comme date maximale pour, selon les mesures prises par les autorités, trancher la phase finale du différend ou mettre fin à la ligue Endesa 19-20”. Le 10 juillet a été fixé comme plafond pour l’achèvement de la Ligue Endesa 19-20.

“Si la compétition se terminait définitivement le 31 mai, le titre de la Ligue serait nul”, a annoncé l’ACB.

.