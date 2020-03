Le Tour de Catalogne est suspendu en raison du coronavirus

La Tour de Catalogne, qui devait se tenir du 23 au 29 mars, a également été suspendue. L’organisation a pris cette décision pour le coronavirus et bien qu’ils aient l’intention de demander au Union cycliste internationale chercher une nouvelle date en 2020, à partir de sources internes, assure à OKDIARIO qu’ils la considèrent comme très compliquée.

“La 100e édition du Tour de Catalogne ne peut avoir lieu aux dates prévues, du 23 au 29 mars, à la suite des mesures de prévention du SARS-CoV-2 (Covid-19), décrétées par le gouvernement de la Generalitat de Catalogne. Selon les autorités correspondantes, le concours est reporté à une nouvelle date», Explique l’organisation dans un communiqué.

“Le tour à vélo de la Catalogne va maintenant demander de nouvelles dates à l’Union Cycliste Internationale pour célébrer cette même 2020 la 100ème édition de la course, et en cas d’impossibilité, il le fera en 2021 », ajoute-t-il. Cette course est disputée sans interruption depuis 1939, quelques mois après la fin de la guerre civile.