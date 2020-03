Le Tour de France 2020 se tiendra oui ou oui aux mêmes dates

Le ministre français des Sports, Roxana Maracineanu, a insisté pour que le Tour de France se tienne oui ou oui dans les délais, le début étant prévu pour le 27 juin 2020, même s’il doit être joué “à huis clos” à la suite de la pandémie de coronavirus.

“Nous discutons de la question du Tour avec ASO, mais il est encore trop tôt pour prendre une décision”a déclaré le ministre français, qui s’est demandé ce qui se passerait “s’il se déroulait à huis clos, car la tournée n’est pas basée sur la vente de billets, mais sur les droits de télévision”.

Maracineanu a déclaré dans une interview à France Bleu que «En cette période de confinement, chacun est conscient et responsable et tout le monde comprenait les avantages de rester à la maison et a donc préféré l’émission de télévision à l’émission en direct. Enfin, il ne serait pas si farfelu de suivre le Tour à la télévision. »

«Le Tour est un monument sportif, mais il est trop tôt pour se décider, il y a du temps pour tout. Nous avons maintenant une autre bataille plus urgente et nous devons unir nos forces à cette difficulté avant d’affronter la prochaine “, a ajouté le politicien, qui ne méprise pas une tournée à huis clos comme cela a été fait avec Paris-Nice.