Le Tour de France est annulé et je suis triste

Dans une nouvelle inévitable, le Tour de France 2020 comme prévu a été officiellement annulé par les organisateurs de la course. Des discussions auraient lieu entre Amaury Sport Organisation, l’organisation qui organise le Tour chaque année, et l’Union Cycliste Internationale pour décider si la course pourrait avoir lieu à une date ultérieure.

Le Tour de France est un rendez-vous annuel dans le paysage sportif depuis sa première édition en 1903, il y a 116 ans. Jusqu’à présent, il n’a été annulé que pour les guerres mondiales, sautant 1915-1918 et 1940-1946.

La nouvelle frappe particulièrement fort depuis 2019 a été l’un des Tours les plus passionnants depuis des années. Egan Bernal a remporté le Tour 2019 à seulement 22 ans, s’emparant du maillot jaune sur l’étape 19 lorsqu’une tempête de neige anormale a forcé une neutralisation. Il a tenu le maillot à travers Paris et s’est positionné comme peut-être le prochain arrière grand coureur de sa génération.

Mais avant le moment de Bernal sur le Col d’Iseran, le Tour de France appartenait à Julian Alaphilippe, un coureur de cape et d’épée qui a injecté de la spontanéité et de l’esprit dans une course qui s’était parfois sentie bloquée à cause de la mainmise de Team Sky (maintenant Team Ineos) sur le Maillot Jaune. Alaphilippe – qui s’était imposé comme l’un des grands coureurs cyclistes sur étapes, mais n’était pas considéré comme un concurrent pour le maillot jaune – a tenu le Maillot Jaune pendant 14 étapes et a inspiré un faible espoir qu’un coureur français pourrait gagner le Tour pour la première fois depuis Bernard Hinault en 1985.

Non seulement le Tour de France 2020 aurait été une autre occasion de revisiter la dynamique des personnages de 2019, mais il était prêt à aborder un itinéraire fascinant. Le Tour devait commencer à Nice, le long de la Côte d’Azur, le 27 juin, puis zigzaguer à travers le pays vers Paris. Bien qu’il soit léger sur des ascensions emblématiques, comme l’Alpe d’Huez ou le Mont Ventoux, le quadruple vainqueur du Tour, Chris Froome, a qualifié le parcours le plus difficile qu’il ait vu “au cours des dernières années” en raison de nouvelles ascensions inspirées à travers des lieux comme le Massif Central, et manque d’étages plats. Un contre-la-montre sur l’avant-dernière étape se terminant au sommet de l’épuisant La Planche des Belles Filles dans le nord-est de la France a été conçu avec la pyrotechnie à l’esprit.

Cependant, la pandémie de coronavirus a rendu intenable l’hébergement du Tour. Le Tour de France se présente comme le plus grand événement sportif annuel au monde, grâce aux centaines de milliers de personnes qui parcourent chaque année ses plus de 2000 kilomètres. Éloigner la foule de la course aurait été un cauchemar logistique. Peu importe que 160 cyclistes du monde entier forment un peloton qui maintienne les meilleures pratiques de distanciation sociale.

Plus tôt cette année, le monde du cyclisme a compris à quel point il pourrait être mauvais d’accueillir un grand tour pendant une pandémie mondiale. La tournée des EAU 2020 fin février a été annulée après la cinquième étape lorsque deux membres du personnel italien ont été testés positifs pour Covid-19. Chaque équipe a été immédiatement mise en quarantaine, et beaucoup ont dû rester dans leurs hôtels encore plus longtemps qu’ils n’avaient couru.

Un Tour de France annulé est un coup particulièrement difficile à porter à un sport comme le cyclisme, qui dépend fortement du parrainage et de l’influence démesurée de l’événement. Bien que l’arrêt du Tour soit la bonne décision, l’impact sera sévère pour un sport aussi fragile.