Le Tour de France reporté au mois d’août

.

Journal La Jornada

Jeudi 16 avril 2020, p. a12

Paris. En raison des restrictions imposées par la pandémie de coronavirus, le Tour de France aura de nouvelles dates et débutera désormais le 29 août et se terminera le 20 septembre. Le Giro d’Italia et la Vuelta a España, les autres Grands Tours, auront lieu après le tour de gala.

L’Union Cycliste Internationale (UCI) a annoncé le changement de dates après avoir consulté la société organisatrice du Tour, Amaury Sport Organisation (ASO). La course devait initialement démarrer le 27 juin à Nice. C’est la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale que le Tour n’a pas commencé au milieu de l’été.

La réalisation de cette course dans les meilleures conditions est considérée comme essentielle compte tenu de sa place centrale dans l’économie et l’exposition du cyclisme, a déclaré l’UCI. En particulier pour les équipes qui bénéficient cette fois d’une visibilité incomparable.

Le directeur du tour, Christian Prudhomme, a souligné que le report de la compétition permettra aux coureurs de se préparer dans les meilleures conditions, sachant que dans le cas des Français, ils pourront bénéficier d’une période d’environ six semaines d’entraînement.

L’UCI a également confirmé les dates du championnat du monde, du 20 au 27 septembre. Après cela, le tour sera pour le Giro, qui se déroule traditionnellement en mai, mais a dû être reporté, et la Vuelta, également détenue par Amaury, et qui devait se dérouler entre le 14 août et le 6 septembre.

La fin du Tour sur les Champs Elysées coïncidera avec le début de l’Open de France de tennis reprogrammé.

.