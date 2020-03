Le Tour de France reste secret

.

Mercredi 25 mars 2020

Paris. Après le report de l’Euro Cup, de l’America’s Cup et des Jeux Olympiques, le Tour de France à vélo est le dernier événement majeur du calendrier sportif qui reste dans les temps, bien que la pandémie du nouveau coronavirus jette le doute au départ. de la course, à moins de 100 jours du départ de Nice, prévu le 27 juin. Amaury Sports Organisation, actuellement en charge du Tour de France, se tait. Nous espérons que la situation, évidemment en premier lieu pour le bien du pays, sera résolue plus tôt, a simplement déclaré le directeur de la compétition, Christian Prudhomme, insistant sur le fait qu’il restait encore trois mois avant le départ de la course.

