Le Tour de France sprinte contre le coronavirus

Avec la coupe de l’Euro et les Jeux Olympiques reportés, le Tour de France reste le seul événement sportif majeur qui n’a pas changé de date malgré le coronavirus. La société ASO, organisatrice du Tour de france, estime que la course peut avoir lieu aux dates prévues, entre le 27 juin et le 19 juillet, en appliquant les restrictions jugées appropriées.

Il convient de noter que le Paris-Nice, dans laquelle Maximilian Schachmann Il a été déclaré vainqueur le 13 mars, oui il a réussi à fêter ça. Bien que la course ait eu lieu avec des restrictions publiques et ait eu un jour de moins, elle n’a été ni reportée ni suspendue, deux options que le Tour de France essaie d’éviter. «Nous sommes en contact avec ASO. Il est primordial que ce type de test puisse être effectué», A déclaré la ministre française des Sports, Roxana Maracineanu.

La partie non sportive serait supprimée

La société organisatrice du Tour de France, également en charge du Dakar, s’est exprimée dans le même sens que les politiciens et les plusieurs équipes ont été informées que le tour de gala se tiendra aux dates prévues. Pour cela, il se passerait de toute la partie non sportive de la course, comme la caravane publicitaire ou toute la logistique qui accompagne le départ et l’arrivée des étapes.

Prenant Paris-Nice comme exemple, le Tour de france contesterait sans public. Aussi le nombre d’équipes pouvant être concentrées dans le même hôtel serait limité à deux et les cyclistes devraient rester le plus longtemps possible dans leurs bus.

Les risques sanitaires dus au coronavirus et le manque de garanties sur les procédures ont conduit à la Movistar et à Jumbo-Visma d’abandonner la gestion du Paris – Nice deux jours avant le début. De plus, avec la course en cours, le Équipe Bahreïn McLaren Il a décidé de ne pas prendre le départ dans la dernière étape par crainte du coronavirus.

Beaucoup d’argent en jeu

Il faudra voir quelle décision les équipes prennent si le Tour de France se joue enfin aux dates prévues, une course qui lors de la dernière édition a distribué 2,2 millions d’euros de prix. De cet argent, 799 200 Ils se sont retrouvés dans les coffres du Ineos; tandis que Jumbo-Visma et Movistar, deux des équipes qui ont abandonné la direction de Paris-Nice, ont empoché 203 400 y 132 470 euros respectivement.