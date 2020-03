Le tournoi Clausura 2020 est suspendu jusqu’à nouvel ordre en raison du coronavirus

▲ Le Colombien Mauricio Cuero (à gauche) était en charge de marquer le troisième but des Foxes, désormais définitif pour remporter la victoire.Photo Jam Media

Journal La Jornada

Lundi 16 mars 2020, p. 2

C’était inévitable, la mesure pour arrêter les ligues mondiales par l’expansion de la pandémie de coronavirus se produirait tôt ou tard au Mexique. Ce dimanche, alors que Toluca jouait encore le match contre Atlas dans une Bombonera sans personne, l’annonce a été rendue publique. Le tournoi Clausura 2020 est suspendu jusqu’à nouvel ordre, ont indiqué les responsables du football et les autorités sanitaires du pays.

Ce n’est que samedi qu’il a été décrété que les matchs de ce jour, le numéro 10, se tiendraient à huis clos. Mais hier, tout a bougé et à partir de lundi, les ligues masculine et féminine et le championnat de promotion sont suspendus jusqu’à nouvel ordre.

La présidence exécutive de la Ligue Mx a décidé de suspendre toutes les réunions de la Ligue Mx, Ascenso Mx et Liga Femenil, indique le communiqué; La mesure s’appliquera à partir de la fin de la 10e journée de la Ligue Mx, qui se termine cette journée avec le duel entre l’Amérique et Cruz Azul.

Il explique également que la mesure annoncée ce dimanche se poursuivra jusqu’à nouvel ordre et que la reprise des activités sera déterminée en coordination avec le ministère de la Santé du gouvernement fédéral.

Ce sont les échos des jours où les stades étaient vides en raison de l’urgence sanitaire du printemps 2009, à l’époque due à la grippe A-H1N1, qui a obligé à fermer les portes pour continuer les matches dans trois jours.

Dans ce scénario, Toluca a perdu 2 à 3 contre le visiteur Atlas, dans un duel intense sur le terrain, mais cadré dans un silence anormal. Les coups de pied, les cris des joueurs et du personnel d’entraîneurs pouvaient être entendus avec une clarté inhabituelle.

Les annotations ont été célébrées de façon curieuse, l’euphorie des joueurs contrastant avec le silence du stade, sans la vivacité et la couleur des supporters.

Ainsi, Atlas a joué l’un de ses meilleurs matchs et a obtenu sa troisième victoire de la saison. Les ailiers Diego Barbosa (3) et Javier Abella (62), ainsi que le Colombien Mauricio Cuero (85) ont façonné la victoire rouge et noire et ont annulé le double de l’Uruguayen Leonardo Fernández (20 et 73), aux tirs au but.

À la surprise de ses propres et des étrangers, Barbosa a dépassé les renards juste à l’aube du match avec un coup de fouet de l’extérieur de la surface, qui a été cloué à l’angle droit du but par Alfredo Talavera, qui était statique avant la puissance du tir.

Avant de dépasser 20 minutes de jeu, Cuero, dans une tentative de couverture défensive, a fait tomber l’Équatorien Aníbal Chalá à l’intérieur de la zone et a donné aux Diables une occasion imbattable d’équilibrer l’équilibre. Fernández était chargé de l’exécution de la pénalité maximale, qu’il a ratée avant un grand arrêt de Camilo Vargas, bien que, pour la malchance du Colombien, le rebond ait favorisé l’attaquant uruguayen, qui a égalé le score.

À la 62e minute, Cuero a balayé son échec en exécutant un superbe coup de pied de coin qui a trouvé une bonne destination dans la tête d’Abella pour rendre l’avantage aux visiteurs.

Atlas a de nouveau été victime de ses propres erreurs et c’est maintenant le jeune Ángel Márquez qui a commis une infraction dans la zone de Javier Güémez, qui a été bien utilisée par Fernández en trompant complètement Vargas.

Lorsque tout indiquait que ces équipes allaient distribuer des points, la zone inférieure du Mexique a échoué dans une tentative de sortir et a remis le ballon à Cuero, qui est allé diaboliquement dans le but rival et a terminé le match avec un tir bas.

Grâce à cette victoire urgente, l’Atlas n’a atteint que neuf unités dans le tournoi et reste à l’avant-dernière position du tableau, tandis que celles menées par José Manuel de la Torre n’ont pas repris leurs esprits et ont pris du retard à l’étape 15, avec 10 points .

De cette façon, l’entraîneur Rafael Puente del Río s’est débarrassé d’une marque de 12 défaites consécutives, sept avec Querétaro et cinq avec les Foxes, ce qui est un record en première division.

À la suite de cette catastrophe, le président des Diables, Francisco Suinaga, a présenté sa démission au conseil d’administration, qui décidera de l’accepter.

