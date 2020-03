Le tournoi de Monte-Carlo ne cherchera pas d’autre date en 2020: “On pense déjà à 2021”

Le Monte Carlo Masters 1000, tournoi qui a commencé la tournée européenne d’argile en avril prochain, a été l’un de ceux qui ont été touchés par la suspension de l’ATP en raison de la crise des coronavirus. Zeljko Franulovic, directeur de l’événement, a confirmé qu’aucune autre date possible n’est envisagée cette année et qu’ils visent déjà 2021 dans le tournoi.

“Nous ne demanderons pas un autre rendez-vous”, Zeljko Franulovic, directeur du Monte Carlo Masters 1000, a déclaré dans des déclarations recueillies par le journal français L’Equipe. Le tournoi monégasque, qui a traditionnellement ouvert la tournée européenne de terre battue, a été l’un de ceux qui ont été touchés par la Décision de l’ATP de suspendre la tournée pour les six prochaines semaines, étant donné la gravité de la situation qui se déroule dans le monde avec la propagation rapide du coronavirus.

Franulovic a reconnu que l’annulation du tournoi a été un coup dur mais “La santé passe avant tout” et il n’était pas question de “prendre des risques”. “C’est une bonne décision, car il s’agit encore une fois de la santé des joueurs et des spectateurs”, a-t-il déclaré. Il a également assuré que la suspension du tournoi aurait des conséquences économiques importantes mais que à aucun moment ne remet en question l’avenir financier du tournoi. Il a également veillé à ce que dans les deux ou trois semaines, dès que possible, les fans qui ont acheté des billets pour assister au tournoi soient remboursés de leur prix.

Sans envisager la possibilité que le tournoi monégasque se joue à une autre date du calendrier, Franulovic a assuré qu’il travaillait déjà avec enthousiasme sur la prochaine édition prévue le 10 avril 2021.