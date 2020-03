Le tournoi NCAA est-il annulé sur Coronavirus?

Le tournoi NCAA est-il annulé sur un coronavirus? Jeudi matin, la réponse est non. Mais cela est évidemment sujet à changement.

Mercredi, le président de la NCAA, Mark Emmert, a publié une déclaration disant essentiellement que les choses allaient se dérouler.

“Je pense que nous allons devoir arrêter March Madness jusqu’à ce que nous en sachions plus.” —Charles Barkley pic.twitter.com/hfogDJlYNl

– Get Up (@GetUpESPN) 12 mars 2020

«La NCAA continue d’évaluer l’impact de COVID-19 en consultation avec les responsables de la santé publique et notre comité consultatif COVID-19», a-t-il déclaré.

“Sur la base de leurs conseils et de mes discussions avec le Conseil des gouverneurs de la NCAA, j’ai pris la décision de diriger nos prochains événements de championnat, y compris les tournois de basket-ball masculins et féminins de Division I, avec seulement du personnel essentiel et une présence limitée de la famille.

“Bien que je comprenne à quel point cela est décevant pour tous les fans de nos sports, ma décision est basée sur la compréhension actuelle de la progression de COVID-19 aux États-Unis”, a-t-il poursuivi.

«Cette décision est dans le meilleur intérêt de la santé publique, y compris celle des entraîneurs, des administrateurs, des fans et, surtout, de nos étudiants-athlètes. Nous reconnaissons la possibilité de participer à un championnat national de la NCAA est une expérience d’une vie pour les étudiants et leurs familles.

«Aujourd’hui, nous irons de l’avant et organiserons des championnats conformes à l’information actuelle et continuerons de surveiller et de faire les ajustements nécessaires.»

L’analyste du basketball universitaire ESPN, Jay Bilas, s’est opposé à cette décision, citant la suspension de la saison de la NBA.

“Quand les pros disent qu’ils ne jouent pas à cause d’un problème de santé publique, cela me semble être un mauvais coup d’oeil de pousser des amateurs à jouer pour de l’argent”, a-t-il déclaré.

Charles Barkley, analyste de TNT NBA, a accepté.

“Je pense que nous allons devoir arrêter March Madness jusqu’à ce que nous en sachions plus”, a déclaré Barkley.

Jeudi sera un grand jour. Si le tournoi finit par être annulé, c’est alors que cela se produira sans aucun doute.

