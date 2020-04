Le tout-petit de Dale Earnhardt Jr. a rejoint son podcast avec des résultats adorables

Le podcast hebdomadaire de Dale Earnhardt Jr., le téléchargement Dale Jr., produit toujours des épisodes, mais en raison de la pandémie de coronavirus – qui a conduit plusieurs États, dont la Caroline du Nord, à émettre des ordonnances de séjour à domicile – ils enregistrent le podcast à distance.

Et la bonne nouvelle, c’est que l’enregistrement chez Earnhardt à la maison a ouvert la porte à sa fille de presque 2 ans, Isla, pour faire une apparition. La vidéo d’une partie de l’enregistrement du podcast a été publiée sur YouTube cette semaine, et elle est, comme on pouvait s’y attendre, adorable.

Dans ce document, Isla – qui fêtera son deuxième anniversaire le 30 avril et deviendra une grande sœur dans quelques mois – chante un peu, rit beaucoup et appuie sur quelques boutons qui ont presque entravé la capacité de Dale Jr.à continuer l’enregistrement. Elle aime aussi clairement alterner rapidement entre s’asseoir sur les genoux de son père et être au sol.

“Vous êtes prêt à descendre? Ce serait génial », a déclaré Dale Jr. Et une seconde plus tard, il a ajouté: “Le dos d’Isla.”

Lorsque la vie de papa d’Earnhardt est largement documentée dans des photos et de courtes vidéos sur Instagram, cette vidéo offre une vue ravissante de ses interactions avec Isla. Et c’est inestimable.

“Isla, ne dessine pas sur ta main. Vous allez nous causer des ennuis! “

Lors de l’épisode de la semaine dernière du téléchargement de Dale Jr., Earnhardt a expliqué publiquement en profondeur comment lui et sa femme, Amy, attendaient leur deuxième enfant. Il a dit:

«Je suis impatient de recommencer ce processus et d’avoir un autre humain dans notre maison. Les deux premières années avec Isla ont été incroyables, et je ne peux plus attendre cette expérience et les voir ensemble, interagir les unes avec les autres, sera tellement amusant. “

