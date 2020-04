Le tout premier brouillon virtuel de la NFL va être un gâchis chaotique

Ceci est la version en ligne de notre newsletter quotidienne, The Morning Win. Abonnez-vous pour recevoir des histoires sportives irrévérencieuses et incisives, livrées à votre boîte aux lettres chaque matin.

La NFL est à quelques jours de son tout premier repêchage virtuel de la NFL jeudi soir, et selon tous les comptes, ce sera une soirée folle. Si vous avez été appelé par Zoom pour travailler au cours des dernières semaines, vous savez que les problèmes techniques sont inévitables dans toute réunion en ligne massive, et le test à sec de la NFL pour le premier tour aurait été hâtif.

Lundi, les GM de la NFL autour de la ligue se sont réunis pour un projet de simulation afin de se préparer à la réalité, mais les Bengals ont rencontré un problème technique avec le tout premier choix. Selon Diana Russini d’ESPN, certaines équipes ont souffert de problèmes de «bande passante», qui peuvent ou non se reproduire le soir du repêchage. Russini a rapporté qu’un entraîneur-chef avait perdu Internet en cours de projet parce que ses enfants utilisaient tous des iPads alors qu’il tentait de diriger l’avenir de son organisation.

Le président des Broncos et directeur général John Elway a déclaré que les choses se sont bien déroulées plus tard dans la ronde, mais a admis que cela allait être beaucoup plus difficile lors du véritable repêchage. Pour la séance d’entraînement, afin de ne pas faire basculer leurs choix, les équipes ont sélectionné d’anciens joueurs et n’ont eu à passer aucun temps à débattre d’un choix donné. La situation sera très différente jeudi, lorsque les équipes jongleront avec les joueurs du tableau tout en concevant et en alignant des opportunités commerciales, le tout sans avoir la possibilité de parler en personne à vos collègues. La NFL a déclaré qu’elle arrêterait le chronomètre si une équipe rencontrait un problème technique, ce que vous pouvez garantir se produira au moins une fois au premier tour.

Les grands gagnants de mardi: Kenny Mayne et Linda Cohn

Si vous regardiez “The Last Dance” dimanche, vous avez peut-être été dupé par une brillante publicité de State Farm qui ressemblait à un clip SportsCenter utilisé dans le documentaire. “Ça va être allumé. Vous ne savez même pas encore ce que cela signifie! “

Coups rapides: Scottie Pippen, Danica Patrick, Dave Gettleman

– Le deuxième épisode de “The Last Dance” s’est concentré en grande partie sur Scottie Pippen, qui est devenu frustré lors du deuxième triplé des Bulls à cause de son contrat très mal avisé signé en 1991. Pippen était extrêmement sous-payé pendant une grande partie de sa carrière, mais son son épouse Larsa Pippen a rappelé à tout le monde sur Twitter qu’il gagnerait plus de 100 millions de dollars de salaire NBA.

– Lundi était le 12e anniversaire de la victoire historique de Danica Patrick en IndyCar au Twin Ring Motegi Superspeedway au Japon. Patrick est devenue la première femme à remporter une course IndyCar, et ce sera la seule victoire de sa carrière. Elle a réfléchi à la victoire avec notre propre Michelle Martinelli.

– Les entraîneurs et les GM de la NFL devront travailler le repêchage de 2020 depuis chez eux, et les configurations de salle de guerre que nous avons vues jusqu’à présent vont de la très haute technologie (John Lynch de San Francisco), à une rétro stupéfiante. Dave Gettleman, de New York, qui n’est pas très doué en informatique, semble vouloir fonctionner avec un seul petit ordinateur portable et un gros classeur. Bonne chance, fans de Giants.

Éditions spéciales de The Morning Win

Le repêchage de la NFL 2020 commence ce jeudi, et nous allons récapituler et réagir aux trois manches ce week-end sur For The Win. Samedi et dimanche, nous déploierons les éditions spéciales du week-end de The Morning Win pour couvrir toutes les nouvelles les plus importantes du premier repêchage virtuel de la NFL.

.