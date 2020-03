Le tout premier dîner de docteur fictif

Ceci est un extrait de Où pensez-vous que nous sommes? – Dix essais illustrés sur ‘Scrubs’, une collection écrite par Shea Serrano et illustrée par Arturo Torres. Au total, il y a 10 essais, 23 œuvres d’art et une seule référence à Flubber. Vous pouvez acheter l’intégralité du projet ici.

Nous sommes dans une salle de bal. Et c’est une grande salle de bal; caverneux, même; comme ce que vous trouverez au deuxième étage d’un Marriott à Dallas, au Texas. Et il y a des dizaines et des dizaines de tables circulaires dans cette salle de bal, chacune entourée de huit chaises. Et tout a l’air un peu fantaisiste (il y a des nappes sur les tables et des housses de siège sur les sièges), mais aussi un peu collant (ils ont ces couteaux et fourchettes qui semblent être censés être en argent ou en or mais qui ne le sont certainement pas argent ou or). Et vous et moi sommes là parce que, pour des raisons qui ne sont ni importantes ni probables, nous avons été invités à assister au Doctor Dinner, un dîner organisé chaque année où chaque médecin fictif de la culture pop se réunit pour une soirée pour s’asseoir et manger et discuter des choses qui les médecins fictifs de la culture pop mangent * (1) et discutent * (2).

Mais voici la partie la plus intéressante: pour plus de raisons encore moins importantes et moins probables, vous et moi avons été choisis pour choisir la disposition des sièges pour chacune des tables. Et, écoutez: pour être honnête, vous et moi n’allons pas essayer très fort dans ce travail. En fait, nous allons surtout laisser tout le monde s’asseoir où ils veulent parce que nous sommes paresseux et adoptons généralement une approche insouciante de la planification de fêtes. La seule exception, cependant, est notre table – nous nous soucions désespérément de la composition de notre table. Nous allons traiter la responsabilité de choisir qui y siège avec beaucoup de soin. Parce que nous voulons avoir la meilleure soirée, la plus agréable et la plus engageante possible.

Et, encore une fois, TOUS les médecins fictifs de la culture pop sont là; chaque manière; tous les types; chaque version, bonne ou mauvaise, idiote ou sérieuse, charmante ou horrible, médicale ou autre. Dr Stephen Strange du film Doctor Strange de 2016? Bien sûr, il est là. Dr Richard Kimble de The Fugitive de 1993? Absolument. Tous les médecins de Grey’s Anatomy? Vous betcha. Dr Ryan Stone de Gravity de 2013? En fait, elle est revenue de l’espace juste pour assister à ce dîner, c’est ce qu’on me dit. Dr Evil, Dr Hannibal Lecter, Dr Indiana Jones? Ils sont là aussi. Tous les médecins de The Big Bang Theory, et tous les médecins de Chicago Hope, et tous les médecins des urgences, et même le Dr Ross Geller de Friends, et même le Dr Mario du jeu vidéo, et même celui sans nom docteur que Kendrick Lamar mentionne dans «MAAD City» – ils sont tous là. Chacun d’eux, même ceux auxquels vous pensez auxquels je n’ai pas encore fait allusion, et même ceux auxquels vous ne pouvez pas penser.

Et, encore une fois, il y a huit sièges par table. Et vous et moi occupons deux des sièges à la table, ce qui signifie que nous avons six places vides à combler.

Alors, qui en a un?

1. Plats généralement réguliers, mais aussi probablement une assiette ou deux de chair humaine pour Hannibal Lecter.

2. Je ne sais pas exactement ce que seraient ces choses, mais je suppose qu’à un moment donné, Jerry de Cheer sur Netflix serait élevé.

Ceci est une petite barre latérale, et rien de tout cela n’aura rien à voir avec des médecins fictifs, ou même des dîners de médecins fictifs, mais: L’ensemble “Qui obtient un siège à la table?” chose est actuellement l’une de mes conversations préférées. * (3) Je l’ai utilisé pour la première fois alors que j’écrivais sur Mean Girls pour un livre Arturo et j’ai fait appelé Movies (And Other Things). Dans ce chapitre, ce que j’ai fait a été de remplir une table de cafétéria à six places avec des personnages de divers films de lycée. Et je ne vais pas vous dire la liste finale complète de cette table, mais je vais vous dire que Kathryn de Cruel Intentions de 1999 a obtenu l’un des sièges. Et la seule raison pour laquelle je veux vous dire que c’est parce que je suis un peu triste que nous soyons arrivés jusqu’en 2020 et que nous n’ayons pas encore connu la renaissance de Sarah Michelle Gellar. * (4) Je veux dire, elle a passé six ans de sa vie pour nous protéger des vampires. Nous ne pouvons pas lui donner un rôle principal dans l’une de ces émissions Hulu ou Apple TV + ou quelque chose? Quelqu’un veuillez appeler.

3. Appeler quelque chose «actuellement l’une de mes conversations préférées», mais assure que dans trois semaines, je le détesterai absolument et penserai que c’est stupide et être légèrement embarrassé chaque fois que quelqu’un me dit quelque chose comme: «Hé, souviens-toi quand tu traversais qui obtient une place à la table? ” C’est l’équivalent écrit lorsque j’avais l’habitude de teindre le bout de mes cheveux.

4. Gellar a joué Kathryn dans Cruel Intentions.

Le premier siège de six

Cela va sembler très idiot, mais: ce qui m’intéresse le plus pour notre table au Doctor Dinner, c’est d’avoir une conversation que je n’aurais pas pu trouver ailleurs. C’est vraiment tout ce que je veux, parce que c’est vraiment tout ce dont vous avez besoin lors d’un dîner pour que ce soit mémorable. * (5) C’est pourquoi chaque médecin que je choisis pour la table sera quelqu’un qui a dû passer par des moments vraiment remarquables et exceptionnels. merde au cours de leur carrière de médecin fictif. Et nous pouvons utiliser Robin Williams ici pour définir cette ligne.

Williams a joué pas moins de six médecins différents au cours de sa belle et bien trop courte carrière. Il était médecin lors de la chasse à la bonne volonté de 1997. Il était médecin en 1998, What Dreams May Come et Patch Adams. Il était médecin dans Awakenings des années 1990. Il était médecin pendant les neuf mois de 1995. Et il était médecin à Flubber en 1997.

Et dans cinq de ces films – Good Will Hunting, Patch Adams, Awakenings, Nine Months et Flubber – il faisait surtout des trucs de docteur réguliers. * (6) Mais dans What Dreams May Come, il a joué un docteur nommé Chris Nielsen qui littéralement (a) est décédée, (b) est allée au paradis, (c) a découvert que sa femme était morte par suicide sur terre et avait été bannie en enfer, (d) s’est rendue en enfer pour la trouver, puis (e) a risqué de dépenser une éternité en enfer à ses côtés juste pour avoir la chance d’essayer de la sauver. C’est pourquoi son personnage de médecin particulier prend place à la table. Parce que, je veux dire, voulez-vous passer une heure à parler au gars qui est allé au paradis et à l’enfer, ou voulez-vous passer une heure à parler au gars qui a mis des trucs gonflables sur ses chaussures?

Il y a donc un siège rempli. Allez-y et écrivez «Dr. Chris Nielsen de Robin Williams dans What May Dreams May Come» sur l’une de ces petites plaques signalétiques.

5. Un exemple: je suis allé à un dîner une fois où je ne connaissais que deux des huit ou neuf personnes qui étaient là. Et d’habitude, je déteste ce genre d’arrangement parce que je finis toujours par me sentir exclu quand tout le monde commence à se faire des amis et que je suis assis au bout de la table sans parler à personne, juste en attendant d’attendre que le projet de loi soit viens. Mais l’un des gars du dîner a fini par raconter comment il était lors d’un événement avec Jay-Z et il a appris que Jay-Z avait une extrême aversion pour les magiciens, et dès qu’il a commencé à raconter cette histoire, il est devenu instantanément l’un des quatre ou cinq meilleurs dîners auxquels je sois allé de ma vie.

6. Voici la note que mon éditeur m’a envoyée alors qu’il rédigeait cet essai: “Pour jouer l’avocat du diable ici: créer une nouvelle source d’énergie magique qui ressemble à Nickelodeon Gak n’est peut-être pas considérée comme un truc de médecin normal.” Et à cela je dis: Cela ressemble littéralement exactement à ce qu’un médecin scientifique serait chargé de faire.

Si je peux revenir rapidement sur le sujet de Sarah Michelle Gellar du début très rapide: je me sens à l’aise de dire que SMG appartient au plus haut niveau des acteurs et des cinéastes qui portent trois noms. Il s’agit d’elle, de Sarah Jessica Parker, de James Earl Jones, de Jennifer Love Hewitt, de Jamie Lee Curtis, de Tommy Lee Jones, de Jada Pinkett Smith, de Julia Louis-Dreyfus, de Francis Ford Coppola (que j’ai entendu parler de «Sarah Michelle Gellar of Directors»). »), Helena Bonham Carter, Catherine Zeta-Jones, Philip Seymour Hoffman et Keshia Knight Pulliam. C’est votre niveau supérieur. * (7)

7. Excuses à Tiffani-Amber Thiessen, Neil Patrick Harris, Robert Sean Leonard et Haley Joel Osment. Ils ont juste raté la coupure.

Les deuxième, troisième et quatrième sièges

Donnons une place au Dr. Dolittle d’Eddie Murphy du Dr. Dolittle. Il peut parler aux animaux, et c’est important pour moi parce que je soupçonne depuis longtemps que mon chien est raciste et je serais ravi de sacrifier un de mes sièges au dîner si cela signifie enfin obtenir une réponse concrète à ce sujet. (Mon chien n’a vraiment rien fait pour me faire savoir qu’il est raciste, mais parfois il me regarde en quelque sorte d’une manière qui me donne l’impression de m’appeler définitivement un “wetback” dans sa tête. C’est une ambiance Je reçois de lui, c’est tout.) * (8)

Donnons également une place au Dr Dana Scully de Gillian Anderson de X-Files, car elle va pouvoir parler de toutes sortes de merde folle (extraterrestres; un tueur en série invisible; faire face à un diagnostic de cancer; clones jumeaux génétiquement améliorés; hanté poupées; cette chose de ver humain; plus, plus, plus).

Et donnons un siège à Christopher Lloyd en tant que Dr. Emmett Brown de Back to the Future. Je ne pense pas que quiconque nierait qu’il est un peu une corvée d’être autour – il est trop frénétique, il trébuche toujours et merde, et aussi il a l’habitude de ne jamais vraiment répondre à des questions – mais tout le voyage dans le temps ça vaut le coup, comme quand vous aviez 13 ans, vous passiez du temps avec le gamin de merde de votre bloc parce qu’il avait un système de jeu vidéo que vous n’aviez pas.

Cela nous place à quatre de nos six sièges occupés. Et c’est là que les choses commencent à devenir délicates car il y a environ 800 médecins de plus à choisir et seulement deux sièges à gauche.

8. Le vrai test vient après que le Dr Dolittle soit venu chez moi, qu’il ait passé quelques minutes avec lui, puis qu’il ait dit: «Oui, votre chien est super raciste.» Parce que je ne sais pas si je pourrais me débarrasser de lui. Je pense que je finirais par vivre avec cet aspect à l’arrière-plan de notre relation, comme lorsqu’un grand-parent est ouvertement raciste et que tout le monde dans la famille l’accepte parce qu’il ne vivra que pour deux ou encore trois ans de toute façon.

Dernière chose à propos de Sarah Michelle Gellar, je le jure: l’un de mes épisodes préférés de Scrubs est celui où une femme a quelque chose qui se passe dans son cerveau qui transforme tout en comédie musicale. C’est vraiment parfait et merveilleux et, à l’occasion, je me retrouve à en extraire des clips individuels sur YouTube. Soit dit en passant, il y a aussi un épisode de Buffy the Vampire Slayer qui se transforme en une comédie musicale et Gellar est un vrai plaisir. (Une coïncidence intéressante: les deux épisodes musicaux ont été diffusés dans la saison 6 de leurs émissions respectives; Scrubs est la saison 6, épisode 6. Buffy est la saison 6, épisode 7. Une coïncidence encore plus folle: les deux épisodes ont une chanson intitulée “Guy Love”.) * (9) S’il y avait un essai dans cette série sur les camées que nous aimerions voir sur Scrubs, je suis certaine que Sarah Michelle Gellar aurait été une première première ronde.

9. C’est un mensonge.

Le cinquième siège et le sixième siège

Je suppose que nous devons choisir au moins un des médecins de Scrubs pour s’asseoir à notre table, ce qui fait que cet essai fait partie d’une série entière d’essais sur Scrubs. Le Dr Cox est trop désagréable pour être amusant ici, alors il est sorti (bien que je soupçonne que je l’apprécierais beaucoup de discuter avec le Dr Emmett Brown pour avoir skité autour). Et Elliot est un peu névrotique, alors elle est aussi sortie. Vous ne pouvez pas inviter J.D., car il y a un risque que vous obteniez cette version de J.D.qui s’évanouirait chaque fois qu’il caca, et vous ne voulez pas en être responsable pendant le dîner. Le Todd est sorti parce qu’il est un criminel sexuel, et Kelso est sorti parce qu’il est Kelso. Il faut donc que ce soit Turc, non? Ou peut-être le Dr Kevin Casey de Michael J. Fox? Ou peut-être le Dr Molly Clock de Heather Graham? C’est probablement l’un de ces trois. Je pense que je vote Turk ici. Il est le mouvement à faire.

C’est le cinquième siège.

Pour le dernier, je sais que je ne veux pas du Dr Moreau de l’île du Dr Moreau. Il est trop effrayant (il était ce type qui a combiné génétiquement les humains et les animaux, ce qui n’a jamais été une bonne idée pour personne, sauf peut-être les Kratts sauvages). Il est sorti. Et je sais que je ne veux pas du Dr Abraham Van Helsing de Dracula parce qu’il semble juste être un vrai déçu et aussi qu’il s’habille bizarrement. Il est aussi sorti. Il en est de même du Dr Quinn du Dr Quinn, Medicine Woman (trop intéressé par la frontière américaine) et du Dr Ross Jennings de Jeff Daniels d’Arachnophobie (nous partageons une aversion pour les araignées, mais c’est tout). Je ne veux pas apporter le Dr Malcolm Crowe de Bruce Willis de The Sixth Sense parce que je ne saurais même pas quelle nourriture lui commander parce que je ne sais pas ce que les fantômes mangent. (En fait, je sais ce que les fantômes mangent pour le dîner. Ils mangent… des fantômes effrayants.) * (10) Il est également sorti. Nous pouvons également renvoyer l’un des médecins de l’un des films de Batman, y compris, mais sans s’y limiter, le Dr Victor Fries d’Arnold Schwarzenegger de Batman & Robin et le Dr Jonathan Crane de Batman Begins de Cillian Murphy. Et vous ne pouvez pas inviter le Dr Peyton Westlake de Darkman de Liam Neeson au dîner, car il ne peut sortir que pendant un petit moment avant que son visage ne commence à fondre. Et vous ne pouvez pas inviter le Dr Samuel Loomis d’Halloween, car cela ouvre la porte à une toute petite chance que Michael Myers se rende en quelque sorte à votre table dans la salle de bal.

Vous savez à qui je pense que ce dernier siège revient? Il doit être remis soit au Dr Hannibal Lecter de The Silence of the Lambs, soit au Dr Henry Wu de la franchise Jurassic. C’est la décision finale: voulez-vous parler au gars qui a une fois coupé le haut du crâne d’un homme et lui a ensuite nourri son propre cerveau, ou voulez-vous parler au gars qui a inventé l’Indominus Rex? Voulez-vous parler au gars qui a convaincu une fois quelqu’un avec qui il traînait de se couper le visage et de le nourrir à un chien, ou voulez-vous parler au gars qui a essayé d’armer des rapaces? Voulez-vous parler au gars qui a survécu à des décennies sur la liste des plus recherchés du FBI, ou voulez-vous parler au gars qui a survécu à des décennies dans l’industrie de la génétique des dinosaures, qui, je suppose, est au moins aussi déchirant que cela puisse paraître?

Je pense que je vais avec Wu ici. Les tueurs en série sont fascinants, bien sûr, mais Wu est, si vous permettez un peu de clémence, un véritable dieu des dinosaures. C’est un peu plus rare, je pense.

Notre liste de table finale: Moi, vous, le Dr Chris Nielsen de What Dreams May Come, le Dr Dolittle du Dr Dolittle, le Dr Dana Scully de X-Files, le Dr Emmett Brown de Back to the Future, le Dr Christopher Turk de Scrubs et le Dr Henry Wu de la franchise Jurassic.

10. Mon fils m’a raconté cette plaisanterie il y a deux ans et je ne l’oublierai jamais et maintenant vous non plus.

