Le trading de Mookie Betts est impardonnable

Dieu, c’est tellement stupide.

Mookie Betts est une superstar locale qui entre dans son apogée avec un anneau des World Series et un MVP déjà dans le sac. Vous n’échangez pas des joueurs comme Betts. Vous construisez des franchises autour d’eux. En fait, vous n’échangez pas des joueurs comme Betts contre une baisse de salaire glorifiée pour pouvoir bénéficier de la taxe de luxe.

Je ne demande pas grand-chose aux équipes pour lesquelles j’ai grandi. Franchement, ils m’ont donné plus au cours des deux dernières décennies que je n’aurais jamais imaginé possible. Ce que je veux, ce sont des joueurs compétitifs et une gestion compétente.

Sur le premier point, Betts a joué son cul. Son dernier acte en tant que membre des Red Sox rentrait à la maison dès la deuxième place avec la descente gagnante dans un match sans signification contre les Orioles. Sur le second, où était le besoin de santé mentale lorsque les Red Sox ont laissé un directeur général boiteux canard signer Chris Sale et Nathan Eovaldi pour des extensions massives?

Ne pleurez pas mal maintenant, surtout lorsque vous augmentez encore le prix des billets. Je suis particulièrement mécontent de l’idée qu’être un fan de baseball en 2020 signifie que je suis censé passer plus d’une minute à m’inquiéter du budget de milliardaires comme John Henry dans un sport sans plafond salarial.

On nous dira que Betts ne voulait pas être à Boston. Qu’il ne voulait pas signer une extension et qu’il avait l’intention de tester l’agence libre. “Je ne peux pas le perdre pour rien”, et tout ça. Je ne veux pas l’entendre. Il y a une responsabilité à avoir un grand joueur. Vous payez à l’homme son argent. Payez tout cela. Faites-le maintenant ou faites-le cet automne. Payez-juste ce qu’il vaut.

Je regarde les Sox depuis près de 40 ans, et Betts est celui que j’attendais. Il est une merveilleuse combinaison de Fred Lynn en début de période et de Dwight Evans en fin de carrière avec la puissance de Jim Rice, l’œil au bâton de Wade Boggs et une vitesse sans pareille.

Betts est tout le potentiel d’Ellis Burks réalisé. Il est Nomar Garciaparra sans la complaisance. Il aurait dû être ici pour toujours, écrasant des balles de baseball sur le monstre et volant des triplets dans le coin droit jusqu’à ce qu’ils retirent son numéro.

Je suis censé être trop vieux pour m’attacher aux joueurs. J’ai vécu Roger Clemens qui tanguait pour les Yankees et Pedro Martinez qui partait pour les Mets. Je me souviens quand ils ont oublié d’envoyer un contrat à Carlton Fisk à temps. J’ai appris à la dure que les Sox feront des choses stupides même lorsque les gens qui dirigent l’équipe sont bien plus intelligents que ceux qui l’ont enfoui au siècle dernier.

C’est le même groupe de propriété, après tout, qui pensait que donner à Carl Crawford et Pablo Sandoval d’énormes contrats était une bonne idée. Ce sont les mêmes qui ont jeté Don Orsillo par-dessus bord et embauché Bobby Valentine.

Je suis fou, mais mon fils est dévasté. Il a une affiche Betts sur son mur et deux T-shirts avec son nom au dos (l’un en rouge, l’autre en bleu.) Il est allé à un match, a vu Betts frapper un home run et c’est tout. Betts était son gars pour toujours. Lui a même écrit une lettre.

Ce serait différent si Betts partait en agence libre. Je l’utiliserais comme une opportunité d’enseignement et lui donnerais ma copie de A Whole Different Ballgame de Marvin Miller. Je serais énervé contre les Sox pour l’avoir laissé faire, mais je ne m’en voudrais pas au joueur.

Mais ça? Je suis censé lui dire: «Eh bien, fils, les Red Sox avaient besoin d’une réinitialisation de la paie. C’est ce qu’on appelle la construction de franchise responsable et la flexibilité financière est le nom du jeu dans cette ère moderne. ”

Non, je lui ai dit la vérité. Les Red Sox étaient trop bon marché pour payer le meilleur joueur qu’ils avaient depuis Carl Yastrzemski.

Je n’ai rien contre Chaim Bloom. Les directeurs généraux des Red Sox vont et viennent, mec. Il est simplement le dernier en date à réaliser les caprices de la propriété en constante évolution qui ne lui ont fait aucun bien en leur donnant la main juste après avoir licencié le dernier MJ.

Mais Chaim, mon pote, cela aurait été bien si le retour d’un joueur parmi les cinq premiers à son apogée était plus qu’un voltigeur de 23 ans avec un mauvais dos et une perspective de tangage avec des antécédents de problèmes de bras. Surtout quand vous payez également la moitié de la facture des trois dernières années du contrat de David Price, encore un autre albatros financier qui aurait pu être évité.

Quel est l’intérêt d’avoir une flexibilité financière alors que vous pourriez simplement payer le meilleur joueur de votre liste en ce moment? Vous n’allez pas obtenir quelqu’un d’aussi bon que Betts lorsque vous cessez d’agir comme les pirates effrayants.

Cela n’aurait jamais dû arriver à cela en premier lieu. Les Sox viennent de remporter trois titres de division consécutifs et une série mondiale. C’est bien, non? La raison pour laquelle ils se sont battus l’année dernière était que tous ces pichets avec des contrats à gros prix continuaient à se blesser et le régime précédent ne pouvait pas construire un enclos compétent pour leur sauver la vie. Ce n’est pas sur Betts ou l’un des autres talents locaux.

Xander Bogaerts et Rafael Devers deviennent des superstars à part entière. Je n’ai pas abandonné Andrew Benintendi et j’ai apprécié chaque seconde que Jackie Bradley Jr. jouait sur le terrain central, merci beaucoup. Christian Vazquez? Bien sûr, lui aussi.

C’était une époque dorée et ça ne faisait que commencer. C’est ce à quoi le milieu des années 70 était censé ressembler avant de bousiller celui-là aussi.

On ne peut pas revenir en arrière. Tout cela est tellement absurde. Félicitations pour la réinitialisation de la paie. Les dégâts dureront une génération.