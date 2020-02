Le transfert des grévistes de la carrière de Barcelone est un autre grand échec de la direction

Semaine difficile pour le FC Barcelone. Aux nouvelles qui parsèment leur président et au doute constant de son match à chaque match, ils ont été rejoints par les buts de ses jeunes joueurs qui sont assignés dans d’autres clubs.

À une équipe qui n’a pas de but, ils sont ajoutés par ceux qui sont partis à d’autres équipes. Abel Ruiz, à Braga, et Carles Pérez, à Rome, ont marqué lors de leurs matches respectifs et ont ravivé la critique de Bartomeu et de la direction d’Abidal. Dans une équipe où il manque un objectif et vous devez vous rendre dans une équipe qui ne veut pas signer un 9, ceux qui étaient à la maison ont marqué un but.

Une équipe qui a rempli sa bouche en parlant de carrière, une équipe qui n’a pas négocié son style de création de stars et qui ne les a pas signées, bref une équipe qui a trahi sa mentalité de “mois qu’un club” soutenue par le chéquier. Ceux qui étaient et ont senti le Barça partir et d’autres arrivent qui se sentent peu de ce qu’ils portent et voient dans cette crise une opportunité de compléter le curriculum.

Il est vrai que Setién n’aimait pas Carles Pérez, il y a des entraîneurs que certains joueurs n’entrent pas par leurs yeux, mais si Valverde a vu quelque chose en lui et que le joueur l’a rendu avec des buts Pourquoi ne lui a-t-il pas donné une chance? Le cas d’Abel Ruiz est plus significatif, référence en B, il n’a jamais eu sa grande opportunité en équipe première et, lors du premier échange, but en Europe.

Je ne sais pas comment la gestion de Barcelone est vécue de l’intérieur. Chaque jour, quelque chose de nouveau qui fait de cette saison l’une des plus surréalistes de l’histoire du club, et quelques-uns sont déjà derrière lui. Dans une directive qui vend un objectif qui lui manque, la prochaine étape consiste à donner à Ansu Fati, je m’attends déjà à tout. Heureusement pour le club que Messi a fermé la porte de sortie, parce que s’ils ne tremblaient pas.

