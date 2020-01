Le transfert le plus récent avec un accord “ presque certain ” et le milieu de terrain pour regarder Liverpool s’affronter à Anfield

Bruno Fernandes devrait rejoindre Manchester United dans les prochains jours et la presse portugaise a fait le point sur la saga des transferts.

Fernandes, le milieu de terrain du Sporting et du Portugal, était une cible de United l’été dernier et ils ont renouvelé leur intérêt ce mois-ci avec Ole Gunnar Solskjaer désireux d’améliorer les options de milieu de terrain des Red Devils.

Le patron d’Old Trafford aurait scanné Fernandes en personne plus tôt ce mois-ci avant de signer une offre de 65 millions de livres sterling pour le joueur de 25 ans.

Bruno Fernandes semble sur le point de déménager à Manchester United

Des informations ont annoncé hier que l’accord serait conclu d’ici la fin de la semaine, Fernandes jouant son match d’adieu pour le Sporting vendredi contre son rival Benfica.

Cela signifie qu’il ne serait pas disponible pour United lorsqu’ils affronteront Liverpool dimanche, bien qu’il pourrait faire ses débuts pour l’équipe de Solskjaer mercredi soir lorsque Burnley visitera Old Trafford.

Mais alors que Fernandes ne peut pas jouer pour les Red Devils contre Liverpool, cela ne l’empêchera pas d’être présent à Anfield pour l’énorme affrontement en Premier League entre les deux rivaux du nord-ouest.

Selon A Bola, le milieu de terrain se rendra en Angleterre au cours du week-end pour regarder le match en personne dans le célèbre domicile de Liverpool, avec la signature «presque certaine» qui sera ensuite terminée.

Bruno Fernandes à Man United

Fernandes ajoutera une sortie d’attaque bien nécessaire au milieu de terrain en difficulté de United, avec sa forme au Portugal qui a mérité les félicitations de 25 ans comme l’un des meilleurs milieux de terrain marquant dans le jeu moderne.

Il était plus tôt cette semaine par rapport à une légende d’Old Trafford par l’expert du football européen Andy Brassell sur talkSPORT.

“Le sport espère toujours obtenir la fin de 70 millions d’euros (60 millions de livres sterling) pour Bruno Fernandes, et je peux comprendre pourquoi”, a déclaré Brassell.

«C’est un joueur qui a été exceptionnel la saison dernière et cela; 31 buts au milieu de terrain la saison dernière et 17 à 21 jusqu’à présent ce trimestre, dans une équipe pas très sportive.

«Je vais me permettre un peu de comparaison avec Bryan Robson avec la façon dont il charge tard dans la surface de réparation, mais avec une plus grande fréquence.

«Mais avec lui, le truc, c’est qu’il n’est pas un produit tout-Portugal. Quand il était adolescent, il est allé en Serie A, et cela l’a rendu très bon tactiquement et très bien sur le ballon.

«Il est clair pour quiconque regarde Man United sur une base semi-régulière que là où ils doivent s’améliorer, c’est le milieu de terrain; ils ont besoin de cette présence, de cette technique, de cette volonté de rentrer dans la boîte…

«Et il a tout ça.

“Il est clair qu’il va avoir besoin d’autres joueurs pour jouer avec, mais c’est quelqu’un avec qui je suis assez confiant pourrait avoir un impact assez instantané à Manchester United.”

.