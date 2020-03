Le troisième kit “ zèbre ” de Manchester United pour la saison 2020-21 a été divulgué en ligne et les fans ne sont pas enthousiastes

Images Le troisième kit supposé de Manchester United pour la saison prochaine a été divulgué en ligne.

Les conceptions d’une chemise à imprimé zèbre pour la campagne 2020/21 des Red Devils ont été publiées sur les réseaux sociaux – et c’est audacieux!

Twitter @DevilsOfUnited

À quoi pourrait ressembler le troisième maillot de Manchester United la saison prochaine

Footy Headlines avait précédemment révélé que Man United était prêt à introduire un design audacieux pour son troisième kit basé sur une impression noir et blanc camo éblouissante.

Un design possible prétendant être une version divulguée du kit avec le design noir et blanc frappant et la garniture rouge sur l’encolure et les manches a été publié sur Twitter plus tôt cette semaine.

Cependant, le design ne semblait pas bien plaire aux fans de United.

L’un d’eux a écrit: «J’ai tous les maillots de la saison 91/92 à aujourd’hui. Ce serait la première chemise que je n’achèterais pas. Tout simplement horrible. “

Un autre a simplement dit: “laid”.

Alors qu’un autre utilisateur a posté: “Ils auraient pu simplement dire” nous ne voulons pas de votre argent “.”

Ce ne serait pas le premier kit United à avoir divisé les opinions ces dernières saisons.

L’été dernier, des conceptions ont été publiées pour leur kit extérieur «peau de serpent» avant sa sortie officielle aux réponses mitigées.

Maradona, la main de Dieu et incendier une femme – l’un des appels les plus drôles de talkSPORT

.