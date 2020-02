“Le truc avec Abidal et Messi ne m’affecte pas parce que ce sont des situations que je ne peux pas contrôler”

Dans une période compliquée pour lui Barcelone en tant qu’institution, Quique Setién a comparu devant les médias lors d’une conférence de presse, lors de la précédente réunion de la Copa del Rey qui mesure l’équipe du Barça avec le Club athlétique de Bilbao à San Mamés.

Club athlétique

«Ce sera un match passionnant. Ce sera un match égal, ils seront très intenses. Nous devrons être bien pour que nos arguments finissent au-dessus des leurs. Nous nous efforçons de bien faire les choses ».

Crise institutionnelle

«Je vais essayer par tous les moyens que le groupe ne soit pas concerné. L’importance du jeu de demain et l’obligation de l’avancer est ce qui m’intéresse. Tout le reste je ne pourrai pas contrôler et je ne m’épuise pas ».

Signature d’un attaquant

«Ce sont des choses en suspens. Tout d’abord, le diagnostic exact de la lésion de Dembélé doit être vu. Une fois que nous savons que nous prendrons la décision. J’étais très excité à propos d’Ousmane. C’est une honte, mais dans toute ma vie j’ai eu des problèmes et il faut chercher des solutions. Nous verrons toujours les choses avec optimisme et enthousiasme ».

Affrontement messi-abidal

«Cette situation ne m’affecte pas, la seule chose qui m’intéresse est de donner aux joueurs les outils nécessaires pour développer ce qu’ils ont à l’intérieur. Dans tous les clubs du monde, il y a des problèmes, mais il y a des choses que je ne peux pas contrôler. Pour moi, parle-moi du football. Tout le reste ne m’aide pas, ça ne m’intéresse pas.

Profondeur du gabarit

«L’équipe sera compétitive avec ce que nous avons. Si nous ne pouvons pas signer, rien ne se passe. Nous travaillerons avec le même enthousiasme et pour ceux qui sont pleinement engagés. Nous sommes conscients du match de demain ».

J’ai tremblé

«Je suis très inquiet pour Dembélé. C’est un gamin extraordinaire qui voulait vraiment revenir et maintenant il va faire des mois ».

Le procès Umtiti

«C’est une affaire personnelle qui a coïncidé. Rien ne se passe, tout a une solution. Vous devez être positif dans cette vie. C’est un revers, mais voyagera plus tard. Tranquillité »

Planification

«J’en prends la responsabilité. Je fais partie de ceux qui partagent les succès et les échecs. Cela fait partie du processus des personnes qui prennent des décisions. Parfois, nous ne connaissons pas tous les tenants et aboutissants. Bien sûr, j’aimerais avoir plus de joueurs et avec la blessure d’Ousmane j’aurais aimé avoir Carles Pérez, mais je dois transmettre à ceux qui sont là pour être poussés ».

Le substitut Dembélé

«Bien sûr, nous l’avions avant, nous y sommes. Il faut d’abord attendre pour savoir s’il y a autorisation de la Fédération ».