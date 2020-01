Le Tsitsipas grec confirme sa présence au tournoi de tennis de Barcelone

Barcelone, Espagne, 23 janvier (Prensa Latina) Le Grec Stefanos Tsitsipas a confirmé sa présence au tournoi de tennis de Barcelone, qui se tiendra du 18 au 26 avril sur terre battue, ont annoncé aujourd’hui les organisateurs.

Tsitsipas, numéro six du classement mondial, rejoint un cartel qui comprend déjà le leader du monde, l’Espagnol Rafael Nadal, et son compatriote Roberto Bautista, ainsi que le Russe Daniil Medvedev et l’Autrichien Dominic Thiem.

Le Hellenic, vainqueur du London Masters 2019, a accepté “l’invitation à participer au Barcelona Open Banc Sabadell de cette année et devient le cinquième membre du top-10 engagé dans le tournoi”, a déclaré le comité d’organisation dans un communiqué.

«L’arrivée de Tsitsipas signifie que quatre des six meilleurs joueurs du monde seront en jeu. C’est quelque chose que très peu de tournois du calendrier peuvent réaliser ”, explique le directeur sportif de l’événement, David Ferrer, cité dans le communiqué de presse.

Ferrer espère diriger une édition historique de l’Open de Barcelone Banc Sabadell, conscient de la valeur d’une inscription extraordinaire. “L’un des trois candidats, Medvedev, Thiem ou Tsitsipas, pourrait être le joueur de tennis numéro 1 dans un avenir proche, et l’important est que le tournoi essaie de les fidéliser pour participer ici chaque saison”, a déclaré le directeur.

L’Open de Barcelone Banc Sabadell se tiendra sur les traces de la RCTB-1899, attribuera des points pour la liste universelle de l’Association des joueurs de tennis professionnels et distribuera plus de deux millions d’euros de prix.

