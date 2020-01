Le tweet cryptique de Tom Brady ressemblait à un appel désespéré à l’attention

MIAMI – Si vous me suivez sur les réseaux sociaux ou si vous avez déjà eu une conversation avec moi sur le football, alors vous savez probablement que je suis un gars de Tom Brady. Je pense qu’il est la chèvre, j’ai adoré ses publicités UGG avec de vraies chèvres, je me suis disputé avec des gens qu’il n’a fait que devenir encore plus beau avec l’âge, ce dont je suis assez jaloux, et je ne suis que tout. .

Ce qui rend encore plus difficile ce que je vais dire.

Brady a publié une photo cryptique de lui-même sur les réseaux sociaux jeudi soir, ce qui a amené les fans à se demander ce que cela signifiait pour le QB et son avenir. Cela semblait montrer le QB marchant sur le terrain au stade Gillette, ou loin du terrain, car il est instantanément devenu la version football de cette robe bleue / robe jaune qui est devenue virale il y a quelques années.

Mais voici ce que cette photo semblait vraiment être – un appel désespéré à l’attention d’un QB de 42 ans qui n’a vraiment plus besoin d’attention. Surtout pas maintenant.

C’était juste… très différent de Tom Brady.

Nous voici à la fin d’une semaine du Super Bowl qui n’inclut pas les Patriots pour la première fois en trois ans. Brady publiant cette photo se sent vraiment comme un gars qui manque d’être la tête de l’histoire dans le grand match. Alors que le reste du monde du football célèbre la saison à Miami, Brady s’assoit quelque part qui n’est pas Miami et publie une photo (ou a son équipe sociale poster une photo) qui semble juste triste.

Cette photo lui a instantanément fait l’histoire de la NFL pour le moment, d’autant plus que les gens toute la semaine ici à Miami ont demandé à peu près tous les experts qui passent par où ils pensent que Brady jouera l’année prochaine.

Peut-être que cette photo – qui n’avait pas de légende – ne veut rien dire. Peut-être que Brady pensait juste que c’était une belle photo de lui marchant dans des flaques d’eau et voulait le partager avec le monde.

Qui sait?

Mais Brady devait savoir à quoi aboutirait cette photo sans légende. Il devait savoir que les fans en deviendraient fous. Brady est toujours en contrôle et sait exactement ce qui va se passer ensuite. Il est bien trop intelligent pour simplement publier aveuglément quelque chose comme ça… à la fin de la semaine du Super Bowl.

Brady n’a pas besoin d’être l’histoire cette semaine. Patrick Mahomes est plus que prêt et désireux de devenir l’avenir de l’AFC. Ensuite, il y a l’ancien remplaçant de Brady, Jimmy Garoppolo, qui essaie de sortir de l’ombre de Brady pour de bon en remportant un championnat en tant que partant.

Si tel est le chemin de Brady vers l’emploi va être comme aller de l’avant dans l’intersaison, alors nous devrions boucler pour des moments plus maladroits et énigmatiques.

Parce qu’il est clair que tout ce processus lui est très étranger.

