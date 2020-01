Le tweet de Daryl Morey à Hong Kong pourrait avoir un impact sur le plafond salarial de la NBA

Le directeur général des Rockets, Daryl Morey, a peut-être envoyé le tweet le plus cher de tous les temps lorsqu’il a tweeté son soutien aux manifestants anti-gouvernementaux à Hong Kong plus tôt cette saison, et les retombées du tweet pourraient avoir un impact sur l’agence libre de la NBA.

La Chine a décidé de retirer les commandites et la couverture télévisée à la suite du tweet de Morey. On estime que cela a coûté à la ligue entre 150 et 200 millions de dollars, selon un rapport d’Adrian Wojnarowski d’ESPN.

Ce nombre va avoir un impact considérable sur la ligue sur toute la ligne. Le plafond salarial 2020-2021 pourrait passer de 116 millions de dollars à 113 millions de dollars, selon le rapport.

Mise à jour: La projection du plafond salarial de la ligue pour la saison prochaine s’est officiellement établie à 115 millions de dollars au lieu de 116 millions de dollars – une légère baisse, mais meilleure que prévu.

Le montant de cette saison est toujours de 6 millions de dollars, à 109,1 millions de dollars. Le numéro officiel ne sera pas finalisé tant que les chiffres n’auront pas été officiellement calculés en juin.

Cette année, cela ne changera pas grand-chose, mais l’été prochain

Dans le grand schéma, il pourrait ne pas sembler que 3 millions de dollars signifient beaucoup – surtout quand on considère combien d’argent a été jeté par les équipes année après année.

Pour cette saison, c’est particulier, cela ne veut pas dire grand-chose. La NBA a déjà baissé son plafond salarial pour cette saison et nous sommes à mi-chemin de l’année.

Cependant, nous pourrions voir des équipes essayer de se préparer pour l’été 2020 et 2021. Cette nouvelle a de grandes implications là-bas – non seulement pour les équipes qui tentent d’attraper des agents libres mais aussi pour les équipes qui tentent de conserver les leurs.

Le numéro de la taxe de luxe était prévu à 141 millions de dollars mais pourrait baisser. Il y avait déjà juste une poignée d’équipes avec un espace de cap la saison prochaine et cela diminue encore plus si les projections se vérifient.

Les Warriors, en particulier, pourraient être brûlés par le nouveau numéro. En tant qu’équipe de redevance fiscale, ce qui signifie qu’ils ont passé plusieurs années dans le seuil de la taxe de luxe de la NBA, ils devraient payer environ 80 millions de dollars de pénalités si la taxe tombe à 138 millions de dollars au lieu de 65 millions de dollars si la taxe reste à 141 millions de dollars.

