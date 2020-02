Bien qu’il ait été examiné par le VAR, l’arbitre a indiqué une sanction controversée en faveur de Grenade que beaucoup ne voyaient pas comme tel. Cette peine maximale a fini par se matérialiser Soldat Roberto, empêchant ainsi le match de se prolonger. Comme il l’a dit Andrés Palop, ex del Valence, c’est ce que l’arbitre en charge du VAR entendait mettre fin rapidement au crash pour pouvoir rentrer chez lui voir «l’île des tentations».

“Le VAR ne voulait pas manquer l’île des tentations … fin», A écrit Andrés Palop sur son compte Twitter. L’ancien gardien de but de l’équipe a résumé l’éliminateur avec une certaine ironie. L’actuel champion de la Coupe est tombé éliminé et le Grenade Il a atteint les demi-finales de la Copa del Rey 51 ans plus tard.

Andrés Palop, parmi les nombreux fans qu’il a inculpés contre le VAR

Le match a commencé avec un but de Roberto Soldado après trois minutes. Peu de temps après, l’arbitre a annulé un but pour Rodrigo Moreno hors du jeu précédent. L’international espagnol pourrait égaler le concours dans la minute de quarante minutes.

L’égalité entre Grenade et Valence est resté pendant la seconde moitié. Tout a sauté en l’air quand, déjà dans la remise et dans un corner, Jaume Costa a dégagé le ballon avec le coude, l’arbitre, après avoir examiné le VAR, a décrété la pénalité et Soldat Il résolut de sang-froid de sceller le col. La décision arbitrale a fait exploser plusieurs fans de l’ensemble du che, dont Andrés Palop, qui l’a enregistré sur ses réseaux sociaux.