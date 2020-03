Le VAR remporte la victoire à Porto de Jesús Corona sur Rio Ave

Source: Twitter @losexpulsados

Jesus Corona et le port de Portugal à égalité contre Rio Ave, dans un match correspondant au jour 24 de la Ligue Primeira. Ce résultat place «Les dragons«En plus du général; cependant, à une seule unité de Benfica Le protagoniste était le VAR, qui a annulé un but local à trois centimètres de distance.

Une victoire aurait pu séparer ceux menés par Sergio Conceicao à trois points de «Les Aigles« Cependant, ils n’ont pas pu marquer le but de la victoire hypothétique en seconde mi-temps.

Chancel Mbemba Il était en charge d’ouvrir le score à la minute 18. La centrale congolaise a profité d’un rebond dans la surface après un corner pour marquer Son premier objectif de la saison.

Golo do @FCPorto! Marque Mbemba, profitant de la résurgence de deux dragons chanteurs. Azuis e brancos na face. pic.twitter.com/BJVJ3YFDz4

– SPORT TV (@SPORTTVPortugal) 7 mars 2020

Cependant, les visiteurs attaché le conseil à 32«Grâce à un énorme objectif avec le butin gauche de Taremi. L’attaquant de 27 ans s’est moqué du centre de la zone et a battu Marchesin.

Porto Il avait pris les devants avec un gardien du centre de visite. Cependant, VAR annulé l’annotation par une position avancée de trois centimètres.

La prochaine réunion pour Jesus Corona et le Porto Ce sera dimanche prochain contre Famalicao. Une victoire de plus pourrait séparer le ‘par une marge importanteDragons‘ du Benfica à la tête du Première ligue.