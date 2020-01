Le Venezuela bat le Pérou en volleyball pré-olympique

12 janvier 2020, 15 h 31 Santiago du Chili, 12 janvier (Prensa Latina) L’équipe du Venezuela a battu le Pérou 3-0 aujourd’hui lors de son dernier match pré-olympique de volleyball masculin en vue d’obtenir un quota pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020

L’équipe Vinotinto a expédié le match rapidement, montrant une grande supériorité sur les Péruviens qui quittent ce tournoi avec trois défaites consécutives.

Dès le premier set, les Vénézuéliens ont imposé leur supériorité et ont terminé 29-19, tandis que les deuxième et troisième ont parcouru la même voie, mais avec une plus grande différence, de 25-16 dans les deux temps.

Avec cette victoire, le Venezuela a brisé le rêve du Chili d’arriver pour la première fois à un tournoi olympique de volleyball masculin, car avec ce score automatiquement, l’équipe locale se retrouve sans opportunités dans le match contre la Colombie, qui sera fait à partir de la 18h30 heure locale.

Tout indique que la Colombie, la seule équipe invaincue jusqu’ici dans le match, prendra le billet à travers l’Amérique du Sud pour le rendez-vous dans la capitale japonaise.

jha / rc

.