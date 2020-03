Le vétéran de Surrey, Gareth Batty, craint que la crise du coronavirus ne coupe sa carrière de cricket

Surrey Verteran Gareth Batty craint que la crise des coronavirus ne signifie qu’il a déjà joué son dernier match de cricket.

Le joueur de 42 ans est l’un des six joueurs de Surrey actuellement en isolement par mesure de précaution contre Covid-19.

. – .

Gareth Batty entre dans sa troisième décennie dans le sport

Mercredi, le England and Wales Cricket Board a annoncé la suspension de tout le cricket récréatif jusqu’à nouvel ordre – et il semble peu probable que la saison nationale commence avant juin au plus tôt.

Bien que Batty souligne que les restrictions imposées à la société sont tout à fait justes, il s’inquiète de sa capacité à suivre le niveau des jeunes joueurs et à continuer à jouer une fois le sport repris.

“C’est une période très difficile, évidemment pour tout le monde, mais certainement pour les sportifs professionnels”, a déclaré l’ancien fileur anglais au Cricket Collective sur talkSPORT 2.

Andros Townsend est heureux d’attendre aussi longtemps qu’il le faudra pour terminer la saison 19/20 de Premier League

«Nous sommes dans une position tout à fait unique – votre corps est votre monnaie et si vous ne pouvez pas faire les bonnes choses et y mettre les bonnes choses, vous avez l’impression de rater un truc.

«La plupart du temps, un joueur peut sortir et faire quelque chose. Ils peuvent sortir et devenir plus en forme ou s’entraîner davantage. Votre carrière est entre vos mains.

«En ce moment, ce n’est pas le cas. Il a été retiré. Et à juste titre.

«Je ne pourrais plus jamais jouer au cricket. Je serai brutalement honnête, je ne suis nulle part, je ne sais pas quoi faire. “

Comme pour le football, il est à craindre que si les plus grands clubs ont les moyens de survivre, les plus petits ne soient pas en mesure de supporter les dégâts financiers de la pandémie de coronavirus.

. – .

Batty a toujours été fier de son niveau de forme physique

Le cricket du comté devrait connaître un énorme succès – et Batty insiste sur le fait que la communauté sportive doit travailler pour assurer la survie de chaque club.

«Nous devons tous nous ressaisir. La BCE sera mise à rude épreuve. Tout le monde dans la communauté du cricket, nous devons collecter des fonds et nous assurer que nous prenons soin de notre match.

Il a ajouté: “Cela signifie retrousser les manches et peindre les écrans de visée.”

Écoutez l’intégralité de l’interview de Gareth Batty sur l’émission Cricket Collective avec Jarrod Kimber et Steve Harmison ci-dessous…

.