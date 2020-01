Le vice-capitaine anglais Ben Stokes en tirade grossière contre un spectateur après un empannage avec Ed Sheehan

Ben Stokes a semblé appeler un spectateur un «c *** à quatre yeux» après avoir été comparé à Ed Sheeran et aurait brandi un c gingembre c ***.

Le polyvalent anglais a été une épine du côté de l’Afrique du Sud tout au long de la série, mais les hôtes l’ont attrapé tôt le premier jour du quatrième test.

Il a devancé Anrich Nortje à Rassie Van Der Dussen au glissement après avoir fait seulement deux dans les premières manches.

Stokes a affronté un fan après être sorti

Alors que le vice-capitaine anglais quittait le terrain, il semblait s’opposer à quelque chose qui avait été dit par quelqu’un dans la foule.

Il a été capturé à la bouche de la caméra: «Venez me le dire hors du sol. F ****** à quatre yeux c ***.

Le clip a été diffusé plusieurs fois par Sky Sports avant de s’excuser plus tard pour le mauvais langage que les téléspectateurs auraient pu entendre.

Il est apparu depuis que le spectateur en question avait fait un commentaire sur la chanteuse Sheeran, qui a des cheveux roux comme Stokes.

Sheeran était le supporter de Stokes lorsqu’il a été nommé Personnalité sportive de l’année de la BBC en décembre.

Stokes était absent pour seulement deux dans le quatrième test

Stokes pourrait se voir infliger une amende sur ses frais de match pour l’incident qui est actuellement examiné par la CPI.

Il s’est depuis désolé de ses actes: «Je tiens à m’excuser pour ma langue qui a été entendue en direct aujourd’hui après mon licenciement. Je n’aurais pas dû réagir de cette façon.

«Alors que je quittais l’aire de jeu, j’ai été victime d’abus répétés de la part de la foule.

«J’avoue que ma réaction n’a pas été professionnelle et je m’excuse sincèrement pour le langage que j’ai utilisé, en particulier pour les nombreux jeunes fans qui regardent la retransmission en direct dans le monde entier.

«Tout au long des tests jusqu’à présent, le soutien des deux groupes de fans (Angleterre et Afrique du Sud) a été brillant. Un incident ne ruinera pas une série aussi compétitive, que nous sommes déterminés à gagner. »

Ashley Giles, directeur général du England Men’s Cricket, a ajouté: «Il est décevant qu’un membre du public se soit mis en quatre pour abuser de Ben alors qu’il quittait le terrain. Ben est pleinement conscient qu’il n’aurait pas dû réagir comme il l’a fait et s’excuse pour ses actions.

«En plus de cet incident, des membres de notre personnel de soutien ont été victimes de mauvais traitements personnels pendant et après la journée. Nous avons demandé au site de veiller à ce que la sécurité et l’intendance soient renforcées pour le reste du match afin que les joueurs et les membres du personnel puissent exercer leurs fonctions sans provocation. “

L’Angleterre avait bien commencé le premier jour du quatrième essai avec les ouvreurs Zak Crawley et Dom Sibley qui ont conclu un partenariat de cent points pour le premier guichet.

Sibley a été le premier homme à viser 44 avant que Crawley ne tombe à 66 après avoir fait son premier match d’essai un demi-siècle.

Denly a été abandonné deux fois avant d’être rattrapé par Van Der Dussen au glissement pour 27.

Stokes a rejoint Joe Root au niveau du pli mais n’a pu marquer que deux points avant d’être renvoyé, laissant les touristes 157 pour quatre sur la scène.

Root et Ollie Pope étaient toujours à la limite au moment où la mauvaise lumière a mis fin tôt au premier jour, l’Angleterre fermant sur 192 pour quatre.

Vous pouvez écouter la couverture balle par balle du quatrième test de l’Angleterre contre l’Afrique du Sud en direct sur talkSPORT 2

