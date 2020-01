Le Vietnam égalise 0-0 avec la Jordanie dans le championnat asiatique de football

13 janvier 2020, 20:47 Bangkok, 13 janvier (Prensa Latina) Le Vietnam a aujourd’hui fait match nul avec la Jordanie dans le groupe D du Championnat d’Asie de football et a maintenu leurs aspirations de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

Le score ne reflète pas les tentatives des deux équipes de remporter la victoire, car elles ont été utilisées à fond pour prendre les trois points.

Les meilleures options étaient de la part des Jordaniens de leur meilleur physique et de leur meilleure trajectoire, mais les disciples du parc sud-coréen Hang-seo ont résisté sur un pied ferme, en particulier le gardien de but Bui Tien Dung, et à plus d’une occasion, ils ont mis en danger la porte rivale, surtout dans le deuxième set.

Le match a été un bon résultat, mais une mauvaise affaire pour les Vietnamiens, qui n’ont accumulé que deux points pour avoir égalisé auparavant avec les Émirats arabes unis.

Les Jordaniens et les Emirats marquent la pointe avec quatre unités grâce à leurs triomphes sur l’autre membre du groupe D, la Corée du Nord.

Ainsi, pour rester dans la lutte pour le billet olympique, le Vietnam est contraint de vaincre les Nord-Coréens et d’attendre le résultat de la rencontre Jordanie-Émirats arabes unis. Et ce qui lui convient le mieux, c’est la victoire de l’un d’eux.

En bref: les portes de Tokyo se sont rétrécies pour les Vietnamiens, mais elles peuvent quand même passer.

L’événement propose quatre billets pour les Jeux Olympiques, mais si l’un appartenait au Japon, qui l’a déjà sécurisé par son statut d’hôte, le cinquième meilleur placé l’attribuerait.

oda / asg

.