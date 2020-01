Le Vietnam face à un affrontement difficile avec la Jordanie

12 janvier 2020, 19 h 44 Bangkok, 13 janvier (Presse latine) L’équipe vietnamienne des moins de 23 ans se rendra aujourd’hui à un engagement difficile contre la Jordanie dans le groupe D du Championnat d’Asie de football, basé en Thaïlande et se qualifiant pour la Jeux olympiques de Tokyo.

Avec plus d’histoire dans ce sport, et un meilleur physique, les Jordaniens sortent comme favoris, bien qu’en faveur des Vietnamiens, il faut dire qu’ils traversent un excellent moment guidé par le coach sud-coréen Park Park Hang-seo.

Lors de leurs précédents matchs, la Jordanie a battu la Corée du Nord 2-0, tandis que le Vietnam a à peine entamé un match nul pour les Émirats arabes unis.

L’autre choc de la date réserve le choc entre émiratis et nord-coréens. S’ils perdent, ils peuvent oublier le ticket olympique.

Dans le groupe A, le leader est l’Australie avec une victoire et un match nul, puis ils placent la Thaïlande avec une victoire et une défaite; L’Irak avec deux matchs nuls; et Bahreïn avec un gagné et un perdu

Ils mènent le B Syrie et l’Arabie saoudite avec une victoire et un égalité dans chaque cas, suivis du Qatar, négociateur de deux nuls. Au sous-sol, étonnamment, se trouve le Japon avec deux glissements (devant les Saoudiens et les Syriens avec des marqueurs identiques 1-2).

Il dirige la Corée du Sud C, la seule équipe avec une performance parfaite en deux sorties; L’Ouzbékistan, champion de l’an dernier, est deuxième avec un succès et un nul; troisième mars Iran avec une parité et un trébuchement.

L’événement propose quatre billets pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, mais si l’un appartenait au Japon, qui l’a déjà sécurisé par son statut d’hôte, le cinquième meilleur placé l’attribuerait.

mem / asg

.