Le Vietnam les joue tous aujourd’hui

16 janvier 2020, 1:36 Bangkok, 15 janvier (Prensa Latina) Le Vietnam va aujourd’hui affronter un match difficile contre la Corée du Nord qui pourrait définir s’il se qualifiera pour les quarts de finale du Championnat d’Asie de football, qualificatif pour les Jeux Olympiques au Japon cette année.

Dans leur groupe, les D, les Vietnamiens défilent en troisième position avec deux unités, après la Jordanie et les Émirats arabes unis (quatre dans chaque cas) et devant les Nord-Coréens (zéro).

Ainsi, ils sont obligés de battre les Nord-Coréens pour clôturer la manche avec cinq points.

Le pire, c’est qu’ils dépendent de l’issue de l’affrontement entre la Jordanie et les Émirats arabes unis. La chose la plus pratique pour eux est que l’une de ces deux équipes gagne, car de cette façon, ils finiraient deuxième de la clé et passeraient aux quarts de finale.

Concentrés sur leur propre victoire, les Vietnamiens ont reçu hier un message dans lequel le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc leur a dit que le pays s’attendait à ce qu’ils réussissent. Une bonne haleine qui pèsera sûrement au sol.

Les autres équipes qui ont déjà assuré leur présence au prochain tour sont l’Australie et la Thaïlande par le groupe A; L’Arabie saoudite et la Syrie pour le B; et Corée du Sud et Ouzbékistan par C.

Le Championnat d’Asie, basé en Thaïlande jusqu’au 26 prochain, propose quatre billets pour les Jeux Olympiques au Japon.

