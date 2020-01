Le Vietnam s’incline devant la RPDC en championnat d’Asie de football, au revoir à Tokyo

16 janvier 2020, 22: 8 Bangkok, 16 janvier (Prensa Latina) Le Vietnam a perdu aujourd’hui 1-2 contre la Corée du Nord dans le Championnat d’Asie de football et a vu ses rêves d’être présents aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 s’estomper.

Bien que les Vietnamiens aient été les premiers à marquer (15 minutes), les Nord-Coréens ont fait match nul à 26 et ont marqué le décisif peu avant le coup de sifflet final.

Le résultat a non seulement enterré les espoirs olympiques du Vietnam, mais les a également envoyés au sous-sol du groupe D (deux points pour un nombre égal de tirages).

Dans cette clé, ils ont obtenu la passe pour les quarts de finale des Émirats arabes unis et de la Jordanie après avoir fait match nul 1-1 à la même date (cinq unités chacun, mais les Emirats se sont classés premiers pour les meilleurs buts moyens).

Les autres équipes qui ont déjà assuré leur présence au prochain tour sont l’Australie et la Thaïlande par le groupe A; L’Arabie saoudite et la Syrie pour le B; et Corée du Sud et Ouzbékistan par C.

Le Championnat d’Asie, basé en Thaïlande jusqu’au 26 prochain, propose quatre billets pour les Jeux Olympiques au Japon.

jcm / asg

.