Le voyage d’Atalanta à Valence en passant par Covid-19

Il Valence a activé les alarmes Visite d’Atalanta. La visite du groupe transalpin dans son intégralité crise des coronavirus en Italie oblige à avoir une grande précaution avant l’arrivée d’une équipe dont le siège est dans la ville de Bergame, située dans une région, celle de la Lombardie, où la maladie originaire de Chine et répandue dans le monde a particulièrement touché.

Les autorités sanitaires n’ont pas encore pris de décision officielle concernant à la rencontre entre Valence et Atalanta, qui se tiendra initialement le 10 mars au stade Mestalla. Cependant, le directeur général adjoint de l’épidémiologie et de la surveillance de la santé de la Generalitat Valenciana, Hermenegilda Vanaclocha, Il a montré ses doutes sur le risque de l’expédition du complexe de Bergame.

«Je ne sais même pas si cette équipe va pouvoir venir sincèrement. Est-ce que cette équipe est de Bergame? Eh bien, c’est dans la région de la Lombardie. De nombreux jours passeront le 10 mars. Si l’entretien avait eu lieu la semaine dernière, mes réponses auraient été très différentes. Il sera apprécié par les clubs de football, le ministère de la Santé et nous verrons ce qui se passe parce qu’à Bergame en ce moment il n’y a rien, mais il faudra le voir car c’est en Lombardie, pas dans d’autres régions d’Italie », a expliqué Vanaclocha dans des déclarations recueillies par Onda Cero.

Les adeptes d’Atalanta, conscients qu’ils sont dans une position historique pour accéder aux quarts de finale de la Ligue des champions, Ils ont vendu plus de 2300 billets mis à la disposition du club italien pour aller aux stands de visite de Mestalla. La décision finale sera prise par l’UEFA, conformément aux rapports du gouvernement valencien sur le danger de Covid-19.

Les 2300 supporters de Valence qui étaient à Milan le 19 février dernier lors du match aller seront avertis du processus à suivre par le gouvernement, comme l’a dit Vanaclocha. «Une fiche d’information expliquant ce qu’ils doivent faire est en cours de préparation, mais nous comprenons que le meilleur moyen de communiquer les informations à ceux qui sont allés à un match de football est par le biais du club de football de les contacter de manière plus simple. Nous ne les contrôlerons pas, Nous vous donnerons des instructions pour nous contacter en cas de problème, nous évaluerons leur situation et leur dirons s’ils sont à risque ou non », a-t-il expliqué.