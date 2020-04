Le voyage de Dennis Rodman à Las Vegas révélé dans l’épisode. 3 clips

The Last Dance – le documentaire de Michael Jordan et des Chicago Bulls de 1997-1998 – est déjà à la hauteur du battage médiatique après la première de ses deux premiers épisodes dimanche.

Et il reste huit autres versements.

Grâce à Good Morning America, nous avons eu un aperçu du troisième épisode, dans lequel l’histoire d’un voyage de Dennis Rodman à Las Vegas est entièrement révélée.

Apparemment, lorsque Scottie Pippen est revenu de son opération en 1998, Rodman a demandé des vacances à Vegas pour se défouler. L’entraîneur-chef Phil Jackson a demandé si Rodman pouvait faire seulement 48 heures, et Jordan était préoccupé par l’idée:

Si vous vous interrogez sur la fin de cette histoire? Voici ce que je ferai pour vous: si vous voulez en savoir plus et que cela ne vous dérange pas d’avoir l’épisode n ° 3 de dimanche gâté pour vous, je vais en faire un ALERTE SPOIL pour ceux d’entre vous qui le font. Le reste du conte est en dessous de cette photo de Rodman.

Prêt? En savoir plus sur Yahoo Sports:

“Il n’est pas revenu à l’heure”, a expliqué Jordan. “Nous avons dû aller sortir son cul du lit, et je ne vais pas dire ce qu’il y a dans son lit, où il était, bla, bla, bla.” “On frappe à la porte et c’est Michael Jordan”, a expliqué l’ex-femme de Rodman, Carmen Electra. “J’ai caché. Je ne voulais pas qu’il me voie comme ça, donc je me cache derrière le canapé avec des couvertures sur moi. “ “Dennis est revenu et a rejoint l’équipe et c’est ainsi que les choses se sont déroulées cette année-là”, a déclaré Phil Jackson.

Yowza. Quelle histoire.

.