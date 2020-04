Le voyage inspirant de Batista, qui s’échappe de justesse de la prison en tant que videur, à la WWE mondiale et à la star hollywoodienne

Batista devait être un Temple de la renommée de la WWE avant le week-end WrestleMania du coronavirus cette année.

Entrant aux côtés du Nouvel Ordre Mondial – Hulk Hogan, Scott Hall, Kevin Nash – British Bulldog, JBL, Jushin Thunder Liger et The Bella Twins, ce devait être l’une des classes les plus empilées de tous les temps.

WWE

Batista et le NWO se dirigent vers le Temple de la renommée 2020

À 51 ans, c’est un peu fou de penser que Batista – Dave Bautista pour lui donner son nom complet – n’a même pas tenté de lutter jusqu’à l’âge de 31 ans. En revanche, Randy Orton avait remporté son premier titre mondial à la WWE à 24 ans.

Alors, comment Batista a-t-elle pu se rendre aux lumières de la WWE?

Batista a grandi dans un quartier violent de Washington, DC Avant d’avoir atteint l’âge de neuf ans, il dit que trois meurtres s’étaient produits sur sa pelouse.

Il admet librement que sa famille était pauvre et que les temps étaient durs. S’exprimant sur le podcast Muscle Expert de Ben Pakulski, il a expliqué combien ils avaient peu à manger.

“Nous n’avions même pas très peu – nous n’avions rien”, a déclaré Batista. “Il y a eu – et je ne plaisante pas – des moments où nous n’avions pas de nourriture.”

“Nous étions fauchés, mec”, a expliqué Bautista. “Elle (sa mère) n’avait pas d’argent pour nous nourrir pendant la semaine, alors elle a fait ce grand pot de soupe aux haricots. Et c’est ce que nous avons dû nous faire durer toute la semaine, et elle l’a brûlé. Je veux dire, elle en a brûlé l’enfer. C’était juste noir et dégoûtant. Mais c’est ce que nous avions. Et c’est ce que nous avons mangé toute la semaine, mec. C’était de la soupe de haricots brûlés. »

WWE

Batista avait l’air totalement différent lorsqu’il a rejoint la WWE pour la première fois

La star désormais hollywoodienne admet qu’il volerait ses autres amis quand il était enfant. Surtout des vêtements qu’il ne pouvait pas se permettre. C’est dans cette culture qu’il a grandi. À 13 ans, il est passé au vol de voitures.

Bien sûr, en vieillissant, il est devenu six pieds quatre pouces et a commencé à remplir son cadre massif. Cela a conduit à un emploi de videur dans une boîte de nuit, bien qu’il soit beaucoup trop jeune.

«J’ai trouvé ma façon de rebondir dans les boîtes de nuit, très jeune. J’ai commencé à rebondir dans les boîtes de nuit à l’âge de 17 ans », a déclaré Batista à SportBible. “Et c’est drôle que j’étais encore au lycée qui rebondissait dans les boîtes de nuit et tous mes amis qui étaient trop jeunes pour boire venaient dans les boîtes de nuit dans lesquelles je travaillais et bien sûr je les laissais entrer. Ensuite, j’ai passé la vingtaine juste gaspiller, vous savez continuer à devenir énorme et rebondir dans les boîtes de nuit et gagner de l’argent facilement. “

Après des années de vidage, il a été arrêté une nuit fatidique après s’être impliqué dans une bagarre qui a blessé deux clients du club, dont l’un a perdu connaissance. Après un procès, Batista a été condamné à un an de probation et il s’est évadé de prison.

WWE

Batista avait le cadre pour la lutte et son expérience en musculation l’a rapidement aidé

Il a vraiment pris un tournant quand, à la fin de la vingtaine, il ne pouvait pas se permettre des cadeaux de Noël pour ses deux filles. Il n’avait pas d’autre choix que d’aller demander à son patron de lui avancer de l’argent pour leur offrir les deux cadeaux et c’est alors qu’il sut qu’il ne pourrait plus vivre chèque pour vérifier plus longtemps.

Après avoir subi l’humiliation ultime, Batista dit: «J’étais en mission pour faire quelque chose de moi-même.» Ayant déjà commencé à se lancer dans la musculation, il savait que cela allait influencer son prochain mouvement.

«Je me suis en quelque sorte enveloppé dans cette vie qui ne menait nulle part. Quand je réfléchissais et pensais: “Que puis-je faire avec moi-même?” Je n’ai pas d’éducation. Je n’ai pas vraiment de formation ou de formation professionnelle, mais j’ai ce grand corps énorme et je pensais “Je serai un lutteur professionnel.” Et mon premier essai, j’ai échoué lamentablement. “

Quand The Animal dit qu’il a échoué, il fait référence à son essai à la centrale de WCW – leur centre de formation – en 1999. On lui a dit catégoriquement qu’il ne réussirait jamais dans le domaine de la lutte.

WWE

Un coup de Batista en OVW où il était connu sous le nom de Leviathon

Mais Batista était déterminé. Compte tenu de sa taille et de ses compétences – ou de son absence – il a poussé et poussé jusqu’à ce qu’il parvienne à se faire une chance avec la WWE.

En regardant sa taille naturelle, la WWE était prête à tenter sa chance et à l’envoyer sur leur territoire de développement dans l’Ohio à l’époque.

Là, Batista s’entraînerait aux côtés d’une génération dorée de superstars de la WWE qui comprenait John Cena, Randy Orton, Brock Lesnar et Shelton Benjamin.

«Les gens me demandent:« Qu’est-ce qui vous a poussé à la lutte? Étiez-vous un fan de toute une vie? “Vous savez, je déteste vraiment leur dire – je déteste vraiment le dire – mais je dis toujours” Non, je ne l’étais pas. “Je me suis mis à l’argent, car je dois faire de l’argent.”

Et il a certainement gagné de l’argent. Après avoir fait ses débuts en 2002 en tant que muscle pour la course de D’von Dudley en tant que révérend, au début de 2003, Batista est devenu un membre de l’évolution aux côtés du légendaire Ric Flair et du gars de l’époque dans l’industrie Triple H.Bien qu’au début de la trentaine et plus de 10 ans de plus que son confrère Orton, les deux étaient les protégés du groupe.

WWE

L’évolution était l’écurie la plus dominante du début des années 2000

Batista gagnerait les titres par équipe avec Flair pendant son séjour dans le groupe avant de remporter le Royal Rumble en 2005 et de dissoudre le groupe afin de détrôner Triple H en tant que champion, ce qu’il a fait.

De là, il a été six fois champion du monde, il a remporté des titres de tag avec Cena et Rey Mysterio et il a également remporté le Rumble à nouveau en 2014.

Ayant joué au pay-per-view pendant près d’une décennie, Batista était devenue la superstar multimillionnaire dont il n’avait que rêvé. Alors qu’il retournerait sporadiquement à la lutte, il a commencé sa carrière à Hollywood en 2010.

Son rôle déterminant dans la carrière est venu comme Drax le Destructeur dans Guardians of the Galaxy, une partie de la franchise de Marvel en 2014. Les films Marvel ont rapporté 22,5 milliards de dollars au box-office au total et Avengers Endgame, dans lequel Batista est, est le film le plus rentable. jamais fait.

En 2019, il a décidé de se retirer officiellement de la lutte, mais il avait fait campagne pour que Triple H le retire depuis des années seulement pour que The Game finisse toujours par faire face à quelqu’un d’autre.

Comme l’a mentionné Batista, en 2005, Triple H a perdu contre lui trois fois de suite – proprement aussi – pour faire de lui un joueur certifié de l’événement principal. Ce n’est pas quelque chose que Triple H faisait souvent du tout.

Entretien exclusif de talkSPORT avec Triple H

“J’ai eu l’impression que ma carrière avait vraiment commencé lorsque j’ai commencé à travailler avec Triple H. Je n’ai jamais été dans le coin à ce sujet, Hunter a fait de moi une star”, a-t-il déclaré.

«Il m’a mis beaucoup de stock. Il a beaucoup investi en moi et s’est mis physiquement en danger pour moi. Non seulement il m’a mis trois fois plus propre dans le ring pour faire de moi une star, mais il a également pris le temps de me faire rouler avec lui et de me faire choisir son cerveau.

«Il m’a juste préparé pour être une star dans cette entreprise, alors je voulais terminer ma carrière pour lui en disant simplement merci de sortir allongé sur le dos pour le gars.

«C’est ce que j’ai toujours cru. C’est la vieille croyance de l’école que j’ai, quand tu sors tu sors sur le dos.

«Je voulais que mon dernier match soit avec lui sur mon dos, car c’est littéralement la seule façon de le remercier.»

WWE

Batista fait sa secousse des cordes de marque, style Ultimate Warrior

Triple H a vaincu Batista à WrestleMania 35 dans une fin poétique pour The Animal. Cette année, Batista devait entrer au Temple de la renommée en tant que membre intronisé.

Le coronavirus a mis cela en attente, mais l’un des plus grands de tous les temps croit certainement qu’il mérite.

“Je lui ai envoyé un texto et je pense que c’est génial”, a déclaré Ric Flair. “Maintenant, nous devons juste mettre Hunter en route et obtenir Randy [Orton] qui gagne trop d’argent pour en sortir afin que je puisse obtenir mon troisième [induction as a part of Evolution]

“Certainement, Dave a eu un impact, non seulement avec nous mais en tant que célibataires et est une énorme star à Hollywood.”

De la mendicité d’un propriétaire de boîte de nuit pour acheter des cadeaux de Noël à être l’une des meilleures stars de l’histoire de la WWE et à figurer dans le film le plus rentable de tous les temps. C’était une histoire de conte de fées pour Dave Bautista.

.