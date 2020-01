Le Washington Post Reporter suspendu après les tweets de Kobe Bryant

Une journaliste du Washington Post a été suspendue après que ses tweets sur Kobe Bryant aient déclenché une controverse.

Après la mort de Bryant dimanche, la journaliste politique du Washington Post, Felicia Sonmez, a répondu à l’incident en publiant un article sur son cas de viol de 2003 écrit par The Daily Beast en 2016.

Inutile de dire que les gens n’ont pas pris le geste avec bonté.

La journaliste du Washington Post @feliciasonmez a supprimé ses tweets grossiers sur Kobe Bryant. Mais les captures d’écran sont éternelles – et j’en ai pris avant qu’elle ne supprime les tweets.

Au revoir, Felicia. pic.twitter.com/IvNZHkiBam

– Matthew Keys (@MatthewKeysLive) 26 janvier 2020

MISE À JOUR: Une personne qui travaille au Washington Post dit que @feliciasonmez n’a PAS été suspendu pour avoir créé un lien vers l’histoire du Daily Beast sur Twitter. Sa suspension était liée à un tweet de suivi qui contenait une capture d’écran de sa boîte de réception de courrier électronique professionnelle, qui révélait les noms complets des courriers électroniques.

– Matthew Keys (@MatthewKeysLive) 27 janvier 2020

«Aux 10 000 personnes (littéralement) qui m’ont commenté et envoyé des courriels d’abus et de menaces de mort, veuillez prendre un moment et lire l’histoire – qui a été écrite il y a plus de 3 ans, et pas par moi», a tweeté Sonmez.

«Tout personnage public mérite d’être rappelé dans sa totalité même si ce personnage public est aimé et que cette totalité est troublante.

“Que les gens réagissent avec rage et menaces à mon encontre (quelqu’un qui n’a même pas écrit l’article mais qui l’a trouvé bien rapporté) en dit long sur la pression que les gens subissent pour garder le silence dans ces cas.”

Tout en répondant à diverses personnes qui lui ont envoyé des messages négatifs, Sonmez a également publié une capture d’écran identifiant les personnes qui ont envoyé ces messages.

Cela a déclenché une enquête interne du Washington Post et son placement en congé.

“La journaliste politique nationale Felicia Sonmez a été mise en congé administratif pendant que le Post vérifie si les tweets sur la mort de Kobe Bryant ont violé la politique des médias sociaux de la rédaction”, a déclaré Tracy Grant, rédactrice en chef du Washington Post.

“Les tweets ont montré un mauvais jugement qui a miné le travail de ses collègues”, a-t-elle ajouté.

Il reste à voir quelle sanction, le cas échéant, le Washington Post choisit de transmettre à Sonmez au-delà de cette suspension initiale.

